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В Тамбовской области объявлен конкурс на аренду 200 комплексов автофиксации нарушений ПДД
Сегодня, 08:57
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АО «Тамбовская сетевая компания» разместило на портале госзакупок конкурс на аренду 200 технических средств автоматической фиксации (ТСАФ) нарушений правил дорожного движения. Начальная цена контракта составляет 799,9 миллиона рублей. Проект рассчитан до 31 августа 2027 года, с условием ежемесячной оплаты аренды оборудования.
Согласно условиям, подрядчик должен установить комплексы на территории всей Тамбовской области. ТСАФ будут фиксировать ключевые нарушения: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непристёгнутые ремни безопасности, игнорирование стоп-линии, нарушение требований дорожных знаков и разметки, а также запрещённые повороты и развороты. К участию в закупке допущены только представители малого и среднего бизнеса.
Этот тендер стал логическим продолжением масштабной цифровизации дорожного контроля в регионе. Напомним, в апреле 2025 года между ТСК и властями уже был заключён контракт, согласно которому компания обязалась закупить 138 стационарных, 40 передвижных и 22 мобильных комплекса для двухэтапного развертывания системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Новый конкурс призван значительно расширить охват и плотность контроля на региональных дорогах. Ожидается, что внедрение дополнительных комплексов повысит дисциплину водителей и снизит количество аварийных ситуаций. Это особенно актуально на фоне растущего числа автомобилей и сложности в патрулировании всего дорожного фонда вручную.
Власти подчеркивают, что установка новых ТСАФ направлена прежде всего на обеспечение безопасности дорожного движения, а не на формальное увеличение числа штрафов. По завершении конкурсных процедур и подписании контракта начнётся установка оборудования с учётом анализа аварийности и плотности трафика.
Фото: ИА «Версия-Саратов»
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