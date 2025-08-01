Тамбовчанин Максим Аверин представит Россию на Гран-при Германии по греко-римской борьбе 0 Воспитанник спортивной школы Тамбовской области Максим Аверин выступит в составе сборной России на престижном международном турнире по греко-римской борьбе — Гран-при Германии. Соревнования пройдут 9–10 августа в Дортмунде и соберут сильнейших молодых борцов из разных стран.

В Тамбовской области проверили ход капремонта школ 0 Врио заместителя главы Тамбовской области Галина Шеманаева по поручению врио губернатора Евгения Первышова провела выездную проверку хода капитального ремонта в образовательных учреждениях Тамбовского и Мичуринского округов. Внимание уделили сразу трём объектам, на двух из которых работы подходят к

В Тамбовской области объявлен конкурс на аренду 200 комплексов автофиксации нарушений ПДД 0 АО «Тамбовская сетевая компания» разместило на портале госзакупок конкурс на аренду 200 технических средств автоматической фиксации (ТСАФ) нарушений правил дорожного движения. Начальная цена контракта составляет 799,9 миллиона рублей. Проект рассчитан до 31 августа 2027 года, с условием ежемесячной

Жителя Сосновского района осудили за незаконную охоту на косуль 0 Сосновский районный суд Тамбовской области вынес приговор 62-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной охоте, которая повлекла значительный экологический ущерб. Как сообщили в районной прокуратуре, в ноябре 2023 года мужчина отстрелил двух особей европейской косули вблизи села

Прокуратура подала в суд на «РКС-Тамбов» из-за подтоплений канализацией в доме на Совхозном переулке 0 Прокуратура Октябрьского района Тамбова направила в районный суд иск к ООО «РКС-Тамбов» после многочисленных жалоб жителей дома № 1А по Совхозному переулку на регулярные подтопления подвалов канализационными стоками. Об этом говорится в официальном ответе надзорного органа на запрос депутата

В Тамбове завершают благоустройство городской улицы-«Арбата» 0 На улице Коммунальной в Тамбове выходит на финишную прямую масштабное благоустройство нового пешеходного пространства, которое в городской администрации уже называют «городским Арбатом». Обновлённая улица должна стать одной из ключевых прогулочных зон областного центра, сочетающей культурные

В районе Кривого моста в Тамбове вводятся ограничения на купание и лодочное движение из-за расчистки Цны 0 С 4 августа в Тамбове начинают действовать ограничения на использование пляжей и движение маломерных судов в районе Кривого моста. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, меры связаны с активной фазой работ по расчистке реки Цны, проводимых в рамках федерального проекта «Экологическое

«Новые люди» поздравили военных Тамбова с юбилеем ВКС России 0 Региональное отделение партии «Новые люди» совместно с ветеранскими организациями провели праздничный концерт «Героям нашей земли!» в честь 10-летия Воздушно-космических сил РФ в одной из воинских частей Тамбовской области.

«Новые люди» готовят сюрприз для российских автолюбителей: предлагается частично легализовать тюнинг 0 Вчера вице-спикер Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков во время визита в Тамбовскую область анонсировал сенсационную законодательную инициативу, которая может кардинально изменить жизнь миллионов российских автомобилистов. После посещения

В Тамбове очередной «памятник за рубль» пойдёт под снос 0 В Тамбове продолжается практика превращения объектов культурного наследия в новоделы под соусом «приспособления к современным условиям». На этот раз речь идёт о доме на Советской, 61/8 — памятнике архитектуры рядом с музеем Чичериных. Его в 2024 году по программе «рубль за метр» приобрёл

Конкурс на пост главы администрации Тамбова назначен на 10 сентября 0 Тамбовская городская Дума утвердила дату проведения конкурса на замещение должности главы городской администрации. Как сообщили в пресс-службе представительного органа, конкурс состоится 10 сентября 2025 года. Приём документов от кандидатов будет вестись с 4 августа по 3 сентября.

ИТ-парк Тамбовской области стал региональным оператором «Сколково» и получил доступ к федеральным мерам поддержки 0 ИТ-парк Тамбовской области официально получил статус регионального оператора Фонда «Сколково», что открывает перед местными инновационными компаниями и стартапами широкие возможности для роста и развития. Это решение существенно укрепит позиции региона на карте высокотехнологичных проектов в России.

«РКС-Тамбов» не смогло привлечь кредит на 300 млн рублей для модернизации водоканала 0 Гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения в Тамбове — ООО «РКС-Тамбов», входящее в холдинг «Российские коммунальные системы», не смог выбрать банк для открытия кредитной линии с лимитом в 300 миллионов рублей. Как следует из информации, размещённой на портале госзакупок,

ЦУР Тамбовской области за неделю обработал более 1400 обращений жителей 0 С 19 по 25 июля Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработал и направил на исполнение 1 465 обращений от граждан. Все сообщения поступили через комментарии и личные сообщения в официальных аккаунтах органов власти и государственных учреждений в социальных сетях.

В Тамбове завершён демонтаж Замятинского моста 0 На минувшей неделе в Тамбове прошло выездное совещание, посвящённое демонтажу разрушенного Замятинского моста через Рассказовское шоссе. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков на еженедельной планёрке, работы по разбору аварийного объекта уже завершены. Большая часть конструкций и

Власти Тамбовской области пересмотрят налоговые льготы для бизнеса 0 Министерство финансов Тамбовской области инициирует ревизию действующих налоговых льгот, предоставляемых бизнесу. Об этом 28 июля сообщила глава регионального Минфина Любовь Третьякова на планёрке у врио губернатора Евгения Первышова. Причина — выявленные случаи неэффективности налоговых

«ГТ Энерго» выкупила долг «Тамбовской теплоэнергетической компании» за 16,2 млн рублей 0 Столичная энергетическая структура АО «ГТ Энерго» приобрела право требования долга дочернего предприятия — ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» (ТТК) — перед банкротящимся МУП «Тамбовинвестсервис» (ТИС). Сумма долга составляла почти 26 миллионов рублей, однако на торгах право требования

В Тамбовской области возбуждено дело о мошенничестве при поставке льготных лекарств для пациентов с редкими заболеваниями 0 Рассказовская межрайонная прокуратура Тамбовской области выявила серьёзные нарушения при поставке лекарственных препаратов для граждан, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. Проверка проводилась в рамках надзора за исполнением законодательства о лекарственном обеспечении льготных категорий

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков совершит рабочую поездку в Тамбовскую область 0 29 июля 2025 года Тамбовский регион с рабочим визитом посетит вице-спикер Государственной Думы РФ, первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев 0 Сегодня, в День Военно‑морского флота России, когда вся страна снова вспоминает о героизме моряков и грохоте салютов над водой, главные торжества в 2025‑м впервые перенесены из Санкт‑Петербурга в Кронштадт. По Неве в этом году военные корабли не пройдут — решение об отмене парада