В Тамбовской области усиливают автоматический контроль на дорогах: внедряют 200 новых камер и мобильные комплексы

Пасхальный груз для бойцов: Мичуринские ветераны снова отправили гуманитарную помощь в зону СВО 0 Ветераны боевых действий из Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают выполнять свою патриотическую миссию, оказывая помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Вот уже

В Тамбове завершается реставрация памятника «Тамбовский колхозник» — символа народного подвига 0 В Тамбове продолжаются работы по восстановлению одного из самых знаковых памятников, посвящённых героизму тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Речь идёт о монументе «Тамбовский колхозник», установленном в 1949 году на пересечении улиц Советской и Мичуринской. Памятник увековечивает

В Тамбове перевозчик подозревается в хищении более 7 миллионов рублей на льготных транспортных картах 0 Сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли мошенническую схему, реализованную индивидуальным предпринимателем, осуществлявшим пассажирские перевозки на территории Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, бизнесмен подозревается в хищении бюджетных средств путём

Смертельный инцидент на заводе «Изорок»: в Тамбовской области погиб машинист крана 0 Поздним вечером 16 апреля на предприятии «Изорок» в Тамбовской области произошла трагедия — в кабине грейферного крана в отделении подготовки сырья было обнаружено тело машиниста-крановщика. По предварительным данным, несчастный случай произошёл около 21:00. Работник не подавал признаков жизни,

Суд оставил под стражей гендиректора «Завком-Инжиниринг» по делу о хищении 14,7 млн рублей 0 Тамбовский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты генерального директора ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина, оставив в силе решение о его заключении под стражу. Он, как и директор по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максим Ткачёв, проходит по делу о

В Тамбовской области усиливают автоматический контроль на дорогах: внедряют 200 новых камер и мобильные комплексы 0 С 19 апреля на территории Тамбовской области начали работу 13 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Одновременно установлен первый из 40 передвижных комплексов, запланированных к внедрению в 2025 году.

Евгений Первышов поздравил жителей Тамбовской области с Пасхой 0 Руководитель Тамбовской области Евгений Первышов обратился к жителям региона с пасхальным поздравлением, отметив особую значимость нынешнего праздника. В этом году Пасху одновременно отмечают христиане всех конфессий, что, по словам главы области, является редким и символичным событием.

В Тамбове обсудили современные подходы к профилактике правонарушений среди подростков 0 18–19 апреля на базе института права ТГУ им. Г.Р. Державина проходит XIV научно-практическая конференция, посвящённая актуальным вопросам уголовного права и криминологии. В числе участников — специалисты правоохранительных органов, юристы, учёные и представители образовательной сферы.

СК возбудил уголовное дело о халатности при сносе дома-памятника в Тамбове 0 Следственное управление СК РФ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в связи с разрушением объекта культурного наследия — жилого дома № 67 на улице Советской.

В Тамбове обсудили будущее судебной этики: от искусственного интеллекта до дефицита кадров 0 В Тамбове прошла всероссийская научно-практическая конференция «Этика судьи: современное понимание и перспективы развития». Мероприятие собрало экспертов из всех регионов России в формате видеосвязи и стало площадкой для обсуждения актуальных вызовов, стоящих перед судебной системой в условиях

Тамбовчане залатали двор сами: жители улицы Свободной заасфальтировали ямы 0 Жители двух девятиэтажных домов на улице Свободной в Тамбове показали пример настоящего хозяйского подхода: во время субботника они не только очистили территорию от мусора, но и самостоятельно заделали ямы во дворе. На акцию вышли 52 человека, включая детей. Организатором стал председатель совета

Михаил Краснянский переизбран ректором ТГТУ 0 17 апреля в Тамбовском государственном техническом университете состоялась конференция работников и обучающихся, на которой прошли выборы ректора. Руководителя вуза избирают сроком на пять лет — предыдущие выборы состоялись летом 2020 года. Тогда ректором стал Михаил Краснянский, который вновь

Тамбовская область получит 55 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство новой дороги в рамках КРТ 0 Правительство России приняло решение о выделении более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий (КРТ) в пяти регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список получателей федеральной поддержки вошла и Тамбовская область, которой из этой

Тамбовская область получит федеральные средства на строительство новой дороги 0 Правительство России направит более 1,2 миллиарда рублей на поддержку проектов комплексного развития территорий в ряде регионов страны. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование распределят между пятью субъектами РФ, в том числе

Мемориал воинам-интернационалистам в Мичуринске получил обновление к юбилею Победы 0 Памятник воинам-интернационалистам в Мичуринске продолжает оставаться одним из ключевых символов воинской доблести и гражданской памяти. Он был открыт 24 декабря 1989 года в честь 10-летия ввода советских войск в Афганистан и с тех пор играет особую роль в жизни города. Мемориал создан при активном

На месте снесённого памятника архитектуры в Тамбове начались строительные работы 0 16 апреля на улице Советской, 67, где ранее располагался объект культурного наследия — двухэтажный кирпичный дом, замечена активная строительная деятельность. На территорию завезли бетонные плиты, а на месте демонтированного здания уже появилось новое основание.

По требованию прокуратуры в сельских ФАПах Сампурского района появится горячая вода 0 В девяти фельдшерско-акушерских пунктах Сампурского района Тамбовской области будет обеспечено горячее водоснабжение — соответствующее решение вынес Сампурский районный суд по иску прокуратуры. Основанием для обращения в суд стало выявленное нарушение санитарно-эпидемиологических требований:

Работы на набережной Тамбова продолжаются: власти проверили ход ремонта коллектора 0 На набережной Тамбова вновь прошло выездное совещание с участием представителей областного правительства, руководства компании «РКС-Тамбов», городской администрации и депутатов. Его провёл врио заместителя главы региона Евгений Зименко. Цель — лично оценить ход затянувшихся ремонтных работ на

Учительницу из Покрово-Пригородного отстранили от занятий после скандальной аудиозаписи 0 В селе Покрово-Пригородное Тамбовской области разгорелся скандал после публикации аудиозаписи, на которой учительница английского языка грубо обращается к ученикам третьего класса. В записи слышно, как педагог кричит на детей, используя нецензурные и оскорбительные выражения: «Сидели в телефонах

Прокурор Александр Гулягин и глава УФССП Андрей Лузан провели приём граждан по вопросам исполнительного производства 0 В Тамбовской области состоялся тематический приём граждан, который провели прокурор региона Александр Гулягин и руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Андрей Лузан. Основной темой стали проблемы в сфере исполнительного производства.