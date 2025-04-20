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В Тамбовской области усиливают автоматический контроль на дорогах: внедряют 200 новых камер и мобильные комплексы
Вчера, 19:36
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С 19 апреля на территории Тамбовской области начали работу 13 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Одновременно установлен первый из 40 передвижных комплексов, запланированных к внедрению в 2025 году.
Кроме того, в городах региона — Тамбове, Котовске и Мичуринске — заработали автомобили с камерами "Дозор-М3", которые фиксируют нарушения правил остановки и стоянки. Водителей, оставляющих машины в неположенных местах, теперь будут штрафовать автоматически.
В общей сложности в этом году в регионе планируется установить 200 технических средств контроля. Новые комплексы смогут фиксировать широкий спектр нарушений: от проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечения стоп-линии и превышения скорости — до неиспользования ремней безопасности, неисправности световых приборов, выезда на встречную полосу и непропуска пешеходов.
Ранее стало известно, что АО "Тамбовская сетевая компания" вновь будет отвечать за предоставление информации с камер фиксации нарушений. С компанией заключён контракт на сумму 1,9 млрд рублей. Согласно условиям соглашения, за каждое зафиксированное нарушение ПДД из регионального бюджета будет выплачиваться по 280 рублей.
Таким образом, власти Тамбовской области делают ставку на автоматизацию дорожного контроля с целью повышения безопасности на улицах и дорогах. Водителям стоит быть особенно внимательными — число камер и зон контроля в регионе заметно возрастает.
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