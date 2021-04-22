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АО «ТКС» не успело в срок восстановить благоустройство по ул. Гастелло
Сегодня, 09:05
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АО «ТКС» продолжает восстанавливать благоустройство по ул. Гастелло в городе Тамбове после реконструкции участка канализационного коллектора. Работы должны были завершить еще несколько месяцев назад, потом городские власти продлили срок до 15 апреля и снова водоканал не смог их закончить.
Ранее АО «ТКС» оказалось в центре скандала с ремонтом дороги по Гастелло. В ходе оперативного контроля сотрудниками городской дорожной службы выявлено, что обратная засыпка траншей после разрытия была произведена грунтом и строительным мусором.
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