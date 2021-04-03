Дорогу по ул. Гастелло хотели отремонтировать строительным мусором 0 После того, как председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров потребовал от АО «ТКС» восстановить нарушенное благоустройство во время реконструкции коллектора по ул. Гастелло практически на следующий день начались работы.

В Тамбовской области начали выпускать котлеты для бургеров 0 На базе мясоперерабатывающего завода в селе Борщевка в Тамбовском районе «Группы Компаний «Русагро» начали выпускать котлеты для бургеров. Кроме того, была запущена новая линия полуфабрикатов бренда «Слово мясника».

Изменился режим работы отдельных светофоров в Тамбове 0 По решению городских властей и при согласовании с дорожной службой в Тамбове изменился режим работы светофора на пересечении ул. Советской и 1-й Полковой, теперь предусмотрена 10-секундная отсечка встречного потока по улице Советской.

В Тамбове открылся международный фестиваль имени Рахманинова 0 Вчера в городе Тамбове выступлением народного артиста России Николая Луганского открылся XXXIX Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова.

В Моршанском районе произошло подтопление жилых домов 0 По информации, полученной от диспетчеров ЕДДС Моршанского района, что 03 апреля 2021 года в результате таяния снега произошел подъем воды в реке Вобша, из-за чего произошло подтопление шести домов и двадцати двух приусадебных участков по адресу Моршанский район, с. Алгасово, ул. Коммунальная.

В городе Рассказово завершается реконструкция канализационного коллектора 0 Один из самых масштабных проектов за последние годы в сфере ЖКХ в Тамбовской области, выходит на финишную прямую. Речь идет о реконструкции канализационного коллектора в городе Рассказово.

Каждый второй безработный в области – женщина 0 Численность рабочей силы в Тамбовской области составляет 505 тыс. человек, - сообщает Тамбовстат. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2020 г. составил 1,2%.

Расследование уголовного дела по ремонту дорог в Знаменка близится к завершению 0 В настоящее время по уголовному делу, связанному с ремонтом дорог в р.п. Знаменка Знаменского района запланировано проведение следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия по уголовному делу.

Трое врачей пойдут под суд за взятки 0 Правоохранительными органами завершено расследование уголовных дел в отношении трех работников Тамбовской ЦРБ, которых обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК РФ).

Жители требуют завершить благоустройство сквера «Спортивный» 0 На днях врип главы города Тамбова Максим Косенков провел встречу с домкомами областного центра.

Подрядчик на полпути бросил ремонт дороги в Пичаевском районе 0 Подрядная организация привлечена к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Продлен режим самоизоляции для пожилых людей 0 В Тамбовской области до 14 апреля 2021 года продлен режим самоизоляции. Его обязаны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные постановлением области заболевания.

Уровень воды в реке Цна резко поднимается 0 Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тамбовской области отмечает, что в ближайшие дни уровень воды в реке Цна может подняться на метр. Лишь за сутки уровень воды поднялся на 36 см.

Жители Тамбова требуют отремонтировать улицу Гастелло 0 Работы по реконструкции канализационного коллектора по ул. Гастелло были завершены несколько месяцев назад, но до сих пор АО «ТКС» не восстановили нарушенное благоустройство, в том числе асфальтовое покрытие. Сегодня на отдельных участках дороги по ул. Гастелло можно сесть на «брюхо» или влететь в

Россельхозбанк предложил работу студентам Мичуринского ГАУ на Ярмарке вакансий 0 31 марта 2021 г. в Мичуринском государственном аграрном университете (Мичуринский ГАУ) состоялась ежегодная Ярмарка вакансий. Свою заинтересованность в выпускниках вуза проявили почти 50 работодателей Тамбовской и Липецкой областей: крупных сельскохозяйственных и промышленных холдингов, организаций

Прокуратура выявила факт предоставления недостоверных сведений сотрудником облдумы 0 По итогам прокурорской проверки выявлено нарушение законодательства со стороны начальника отдела Тамбовской областной Думы по факту предоставления недостоверных сведений о доходах и расходах.

Площадку около автовокзала в Тамбове облюбовали стритрейсеры 0 Дорожная инспекция, администрация города и собственник территории около автовокзала «Северный» решают, как изменить дорожное движение на рассматриваемой площадке.

Экс-руководитель «Элитстрой» не спешит выделять средства для достройки дома 0 В настоящее время продолжается достройка многострадального дома № 46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове, который должны были ввести в эксплуатацию в апреле 2017 года.

Под Тамбовом планируют построить поликлинику за 1,4 млрд рублей 0 В Тамбовском районе в деревне Красненькая планируют построить поликлинику для жителей северной части города за 1,4 млрд рублей.

В областном центре построят новый мемориал 0 Вчера прошло очередное заседание рабочей группы по выбору места строительства в областном центре мемориального комплекса землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.