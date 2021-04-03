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Дорогу по ул. Гастелло хотели отремонтировать строительным мусором
Вчера, 14:50
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После того, как председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров потребовал от АО «ТКС» восстановить нарушенное благоустройство во время реконструкции коллектора по ул. Гастелло практически на следующий день начались работы.
Но, как оказалось подрядная организация, нанятая АО «ТКС» хотела сделать основу дороги, используя грунт и строительный мусор, что противоречит требованиям нормативных документов.
Администрация города Тамбова направила в адрес АО «ТКС» предписание о необходимости полной замены материала обратной засыпки на послойную отсыпку песком с последующим уплотнением.
«Подобными действиями руководство АО «ТКС» подрывает любые остатки нормальных рабочих отношений, - считает Артем Александров. АО «ТКС» не только нарушило сроки восстановления асфальтового покрытия, но, похоже, еще решили сэкономить, хотя горожане сполна заплатили за ремонт многострадального участка коллектора».
Фото - администрация города Тамбова
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