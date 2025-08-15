|
В Тамбове открывается обновлённый корпус спортивно-тренировочного центра
Вчера, 08:59
Обновлённый корпус спортивно-тренировочного центра «Тамбов» готовится к открытию. Как сообщили 15 августа в региональном министерстве спорта, начало спортивного сезона спортсмены отметят первыми тренировками в новых залах.
Пустующее много лет помещение гаража, входившее в комплекс СТЦ, после реконструкции преобразилось в два просторных тренировочных зала, комфортабельные тренерские, раздевалки и душевые. Работы велись с 2024 года, их стоимость вместе с закупкой спортивного оборудования и инвентаря составила 103,5 млн рублей.
Новый корпус станет базой для подготовки баскетболистов, волейболистов, теннисистов. Здесь будут проходить занятия по танцам, аэробике и мини-футболу.
Спорткомплекс включает три блока: два тренировочных зала размером 18х30 метров и вспомогательные помещения. Для удобства спортсменов оборудованы раздевалки с душевыми и санузлами, из которых есть выходы прямо в залы, а также отдельные комнаты для тренеров. Кроме того, на базе комплекса будут работать секции по адаптивным видам спорта.
Фото: скриншот видео министерства спорта Тамбовской области
