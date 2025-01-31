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» » Тамбовские спортсмены вошли в состав сборной России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта

Тамбовские спортсмены вошли в состав сборной России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта

Сегодня, 09:10
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Тамбовские спортсмены вошли в состав сборной России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спортаЧетырнадцать воспитанников спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Тамбовской области получили возможность представлять Россию на международной арене. Кроме того, пять тренеров из региона вошли в штабы национальных сборных. Об этом сообщили в областном министерстве спорта.

В сборной России по горнолыжному спорту среди спортсменов с нарушением слуха выступят Светлана Воронина и Мария Кузнецова. Их подготовкой занимается тренер Михаил Олейников.

В греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха продолжают добиваться успехов Геннадий Борисов, Антон Бубнов и Максим Кондаков. Они уже завоевали победы на всероссийских турнирах и международных соревнованиях. Борисов и Бубнов являются победителями юниорского чемпионата мира, а также призёрами летних сурдлимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Их подготовкой занимаются тренеры Виктор Макаров и Заслуженный тренер России Игорь Тарасов.

Тамбовская область продолжает активно развивать адаптивный спорт, обеспечивая подготовку спортсменов, которые достойно представляют страну на крупнейших соревнованиях.

Фото: tambov.gov.ru
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