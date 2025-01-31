Контракт на реконструкцию Тамбовской филармонии расторгли из-за банкротства подрядчика 0 Региональное министерство градостроительства и архитектуры расторгло контракт с ООО «ЦХД Инжиниринг» на реконструкцию Тамбовской филармонии. Уведомление об одностороннем отказе было направлено конкурсному управляющему компании Наталье Бикуловой 15 января. Основанием для расторжения стало признание

Тамбовские спортсмены вошли в состав сборной России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 0 Четырнадцать воспитанников спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Тамбовской области получили возможность представлять Россию на международной арене. Кроме того, пять тренеров из региона вошли в штабы национальных сборных. Об этом сообщили в областном министерстве

В Тамбовской области завершено расследование дела о страховом мошенничестве на 15 миллионов рублей 0 В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования. По данным прокуратуры региона, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, чтобы незаконно получить

В Тамбове водитель Daewoo Matiz сбил двух детей 0 31 января около 12:20 на улице Базарной в Тамбове у дома № 98 произошла авария. 41-летний водитель Daewoo Matiz, житель Гавриловского округа, сбил двух детей, которые переходили дорогу в неположенном месте.

В Тамбове появятся две новые улицы: в честь Героя СССР Степана Перекальского и Крестьянская 0 В районе улицы Волжской в Тамбове в рамках программы комплексного развития территории появятся две новые улицы: улица Героя Советского Союза Степана Перекальского и улица Крестьянская.

Суд обязал администрацию Тамбова построить дороги и коммуникации в микрорайоне «Малиновка» 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова через суд добилась признания незаконным бездействия городской администрации в вопросе организации инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Малиновка». Решение суда обязывает власти в течение года построить автомобильные дороги, системы водоснабжения и

В Тамбовской области введут штрафы за неправильное складирование мусора и парковку у контейнеров 0 Депутаты Тамбовской областной Думы в первом чтении приняли законопроект «О внесении изменений в закон “Об административных правонарушениях”», который вводит ответственность за нарушение правил накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Новый закон призван решить проблемы, связанные с

Депутаты инициировали проверку «Тамбовавтодора» на фоне скандалов в дорожной сфере 0 Депутаты Тамбовской областной Думы поручили Контрольно-счётной палате (КСП) провести внеплановую проверку деятельности ТОГКУ «Тамбовавтодор». Решение было принято в ходе заседания регионального парламента. В центре внимания окажется использование бюджетных средств, выделенных учреждению на

Тамбовчане требуют защиты от бродячих собак: проблема остаётся нерешённой 0 По информации Центра управления регионом (ЦУР), в 2024 году в Тамбовской области поступило 479 обращений о случаях агрессивного поведения бродячих собак. По официальной статистике, число пострадавших от укусов собак составило 1500 человек, причём почти половина случаев связаны именно с бездомными

В Тамбовской области капитально отремонтируют шесть колледжей и техникумов 0 В Тамбовской области проведут капитальный ремонт шести зданий профессиональных образовательных организаций. Работы станут частью национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой программы с 2025 по 2030 год в стране

Суд над гендиректором «КомЭк» Игорем Блюмом снова перенесён 0 В Тамбовском районном суде продолжается затянувшееся рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора ООО «КомЭк» Игоря Блюма, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 22 миллионов рублей и незаконной предпринимательской деятельности с доходом свыше 57 миллионов рублей. Однако

ФСБ предотвратила попытку контрабанды археологических ценностей из Тамбовской области 0 Сотрудники ФСБ России по Тамбовской области пресекли незаконную отправку археологических ценностей за границу. По предварительным оценкам, стоимость изъятых предметов составляет около 1 миллиона рублей.

В Котовске возбуждено уголовное дело по подозрению в насилии над ребёнком 0 В Котовске Тамбовской области мужчину подозревают в преступлении против его 8-летней дочери. Об этом сообщает РИА «ТОП68», ссылаясь на данные полиции и местных жителей.

Полиция проверяет Министерство здравоохранения Тамбовской области 0 В среду, 29 января, сотрудники полиции провели оперативные мероприятия в Министерстве здравоохранения Тамбовской области. Визит правоохранителей без предварительного уведомления вызвал беспокойство среди чиновников.

Жители дома на Бастионной страдают от затянувшегося капитального ремонта и проблем с канализацией 0 В многоквартирном доме по улице Бастионная, 55 в Тамбове капитальный ремонт затянулся, а система водоотведения полностью изношена. Из-за этого жильцы вынуждены жить в антисанитарных условиях, сталкиваясь с рисками для здоровья.

Дачники Тамбова обеспокоены нарушениями при очистке рек и складировании ила 0 Жители садоводческих товариществ Тамбова выражают тревогу по поводу нарушений, допущенных при очистке рек и складировании иловых отложений. По их словам, тяжёлая техника, используемая для сбора ила, повредила дорогу в районе СНТ «Заречное», которая была отсыпана дачниками за собственные средства.

В Моршанске вновь выставили на продажу комплекс бывшего СИЗО-2 0 Инвесторы получили ещё один шанс приобрести недвижимость в Моршанске: Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях объявило аукцион по продаже земельного участка с расположенными на нём зданиями бывшего следственного изолятора СИЗО-2.

В Тамбове построят новую котельную за 337 млн рублей 0 В 2024 году в посёлке Строитель, недавно присоединённом к Тамбову, начнётся строительство новой котельной стоимостью 337 млн рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Косенков в своём Telegram-канале.

В Тамбове снова кладут асфальт в лужи: жители возмущены качеством ремонта 0 На улице Осипенко в Тамбове, несмотря на сырую погоду и грязь, ведётся ямочный ремонт. Однако горожане недовольны качеством работ — дорожное покрытие укладывают прямо в лужи. О проблеме сообщил депутат городской Думы Артём Александров в своём телеграм-канале.

С 1 февраля временно отменят остановку пригородных поездов на четвёртом километре 0 С 1 февраля по 14 апреля 2025 года остановка пригородных пассажирских поездов на остановочном пункте "4-й километр" будет временно отменена. Этот пункт расположен рядом с дачными участками и садоводческими товариществами в районе деревни Перикса. Однако в зимний период он практически не