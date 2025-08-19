|
В Тамбовской области утвердили единые требования к школьной форме
С 14 августа в Тамбовской области вступили в силу типовые требования к школьной одежде. Соответствующий приказ Минобразования и науки региона закрепил единые базовые нормы, при этом каждая школа самостоятельно утверждает конкретный вид формы в рамках установленных стандартов.
Форма разделена на три вида: повседневную, парадную и спортивную. В повседневный комплект для мальчиков входят классические брюки, пиджак или жилет и однотонная рубашка. Девочкам разрешено носить жакет, жилет, брюки, юбку, сарафан, платье или непрозрачную однотонную блузку. Парадный вариант предполагает светлые рубашки и блузки с неброскими праздничными аксессуарами. Спортивная форма допускается исключительно на уроках физкультуры.
Одежда должна быть удобной и соответствовать сезону: в холодное время школьникам можно надевать свитеры, джемперы и пуловеры. Внешний вид обязан соответствовать деловому стилю и светскому характеру образовательного учреждения. Запрещены элементы, закрывающие лицо, травмоопасная фурнитура и символика экстремистских организаций.
В случае, если ученик придёт в школу в неподобающей одежде, с ним и его родителями проведут разъяснительную беседу.
Фото: администрация города Тамбова
