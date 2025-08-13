|
Петербургская компания купила исторические торговые ряды в центре Тамбова за 20,9 млн рублей
Сегодня, 12:48
Комментариев: 0
Версия для печати
Исторические торговые ряды на ул. Коммунальная, 21 в Тамбове, относящиеся к объектам культурного наследия регионального значения, приобрела на аукционе петербургская девелоперская компания ООО «ГК Реновация». Лот был продан за 20,9 млн рублей при стартовой цене 25,9 млн, сообщает ДОМ.РФ.
Здания конца XVIII века расположены на территории центрального рынка — старейшего в городе. Их общая площадь составляет 6,9 тыс. кв. м, а техническое состояние признано неудовлетворительным. Ранее объект пытались продать через систему «Гисторги» за 33 млн рублей, однако покупателя найти не удалось. По данным конкурсной документации, на реставрацию потребуется около 236 млн рублей, что могло стать препятствием для сделки.
Согласно условиям аукциона, победитель обязан до конца 2029 года провести обследование построек, подготовить проектную документацию и выполнить реставрацию с сохранением исторического облика. Вместе с объектами в аренду будут переданы земельные участки общей площадью 0,59 га.
«ГК Реновация» более десяти лет работает на рынке, специализируясь на восстановлении исторических зданий и строительстве жилья комфорт-класса в центре Санкт-Петербурга. По итогам 2024 года компания показала нулевую выручку и чистую прибыль в размере 36 тыс. рублей.
Фото: Алексей Бучнев ТОП 68
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.