Усадьбу мещанина Игната Степанова в Тамбове хотят продать за рубль Комментариев: 0



Дом, возведенный во второй половине 19 века, находится в печальном состоянии. В настоящее время он находится в собственности муниципалитета. Новый владелец обязан будет обеспечить сохранение объекта культурного наследия. В частности, он должен будет до конца 2024 года разработать проект адаптации здания для современного использования и до конца 2026 года осуществить все работы, предусмотренные проектом.



Исторический артефакт имел связь с мещанином Игнатом Степановым в 1870-х годах. Позже владельцем стал мещанин Пётр Степанов, который вел бакалейную лавку. Объект расположен недалеко от исторического центра, где находится множество архитектурных памятников. Архитектурный декор усадьбы отличается эклектичным стилем, в основном сосредоточенным на фасаде по улице Коммунальной и частично простирающимся на западный фасад.



Фото: google.com/maps

Объект культурного наследия регионального значения, известный как «Усадьба тамбовского мещанина Игната Степанова. Флигель», выставлен на торги по цене всего 1 рубль. Этот кирпичный двухэтажный дом, расположенный на улице Коммунальная, 48 в Тамбове, имеет площадь 339 квадратных метров, а также земельный участок в размере 566 квадратных метров, который будет предоставлен покупателю в аренду. Заявки от участников аукциона принимаются до 21 мая.Дом, возведенный во второй половине 19 века, находится в печальном состоянии. В настоящее время он находится в собственности муниципалитета. Новый владелец обязан будет обеспечить сохранение объекта культурного наследия. В частности, он должен будет до конца 2024 года разработать проект адаптации здания для современного использования и до конца 2026 года осуществить все работы, предусмотренные проектом.Исторический артефакт имел связь с мещанином Игнатом Степановым в 1870-х годах. Позже владельцем стал мещанин Пётр Степанов, который вел бакалейную лавку. Объект расположен недалеко от исторического центра, где находится множество архитектурных памятников. Архитектурный декор усадьбы отличается эклектичным стилем, в основном сосредоточенным на фасаде по улице Коммунальной и частично простирающимся на западный фасад.Фото: google.com/maps



