|
В Тамбове выкупили ещё один дом-памятник
Сегодня, 14:38
Комментариев: 0
Версия для печати
В департаменте по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области подтвердили, что ещё один памятник истории был продан на аукционе за 1,9 миллиона рублей. Этот памятник истории представляет собой дом №13 по улице Лермонтовской, разрушенное здание, расположенное в историческом центре Тамбова. Изначально стартовая цена этого дома была установлена всего в 1 рубль.
Однако, окончательная цена, за которую был продан дом-памятник, отличается на площадке «ГИС Торги». Согласно документам электронного аукциона, дом был продан за 2 миллиона 22 тысячи рублей. Сообщается, что покупателем стала медицинская группа компаний «Надежда-Фарм».
Этот дом находится рядом с ТЦ «Авангард» и был внесён в список объектов культурного наследия почти 31 год назад. Общая площадь двухэтажного дома составляет 472 квадратных метра. Новый владелец теперь обязан провести реставрацию и привести аварийный памятник истории в нормативное состояние.
Ранее был выставлен на аукцион ещё один объект культурного наследия - ОКН, который также был продан за символическую цену в 1 рубль. Этот исторический объект находится на Советской, 67 и был выкуплен компанией тамбовского депутата Алексея Моторина за почти 5 миллионов рублей.
Фото: «ГИС Торги»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.