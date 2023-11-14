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Дом Андрея Чичерина выставлен на продажу за 1 рубль
Сегодня, 11:42
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Историческое здание, расположенное по адресу Советская, 78А, по информации от администрации Тамбова, выставлено на продажу. Дом, принадлежавший ранее городскому голове, предпринимателю и общественному деятелю Андрею Чичерину, планируется реализовать за символическую сумму в один рубль.
В соответствии с условиями администрации города, будущий владелец обязан будет провести реставрацию, восстановив исторический облик здания. Однако ему разрешено убрать постройки, не имеющие историко-культурной ценности. После завершения реставрации недвижимость может быть использована по усмотрению нового владельца.
Дом был построен в XIX веке и представляет собой П-образное здание с фасадом, выходящим на улицу Советскую. Позднее к дому был пристроен флигель. Общая площадь объекта продажи составляет 461,4 квадратных метра.
Пресс-служба администрации Тамбова подчеркивает, что до 1901 года дом принадлежал коллежскому советнику и владельцу винокуренного завода Андрею Чичерину, дяде дипломата Григория Чичерина. Позже здание перешло в собственность Надежды Булгаковой, жены штабс-ротмистра.
Дом был признан объектом культурного наследия в 1989 году с названием "Жилой дом". На данный момент он полностью расселен.
Напомним, что в Тамбове также предложены к продаже за символическую сумму в один рубль дом-памятник на пересечении улиц Базарной и Куйбышева, здание на улице Советской, 67, а также исторический дом коллекционера Никифорова.
Фото: Наталия Юрина (ТОП68)
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