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В Тамбове сносят флигель семьи Лиона на углу Советской и Лермонтовской

Сегодня, 10:16
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В Тамбове начался процесс демонтажа аварийных строений, таких как флигель семьи Лиона, расположенный на пересечении улиц Советская и В Тамбове сносят флигель семьи Лиона на углу Советской и ЛермонтовскойЛермонтовская, а также кирпичное здание, находящееся во внутреннем дворе. Представители администрации Тамбова утверждают, что эти здания не являются объектами культурного наследия, и их демонтаж не нарушает законодательства. Тем не менее, они находятся в охранной зоне памятника архитектуры, который включает в себя дом Л.Д.Ростовцевой-Скалон на улице Лермонтовская. В связи с этим проект демонтажа этих аварийных зданий прошел государственную экспертизу.

Организацией, ответственной за снос зданий по улице Советская (литеры Б и Г), является ООО "Артдорстрой", а общая стоимость контракта составляет 1,3 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить демонтаж зданий и удалить весь строительный мусор до 16 октября текущего года.

Строительство нового сквера на углу Советской и Лермонтовской является одной из целей демонтажа аварийных зданий. Планируется открыть этот сквер в следующем году.

На заметку, после проведения конкурса на проектирование благоустройства данной территории были выбраны два проекта, из которых планировалось взять наилучшие решения и воплотить их в одном объединенном проекте. Один из этих проектов предусматривал восстановление флигеля семьи Лиона с целью создания в нем творческих мастерских, лектория, а также книжного магазина и кофейни. Однако, по всей видимости, решено было отказаться от восстановления этого здания.

Фото: администрация города Тамбова
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