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Проект ТГУ по благоустройству сквера в Тамбове вошел в число лучших
Вчера, 09:04
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В Тамбове планируется провести реконструкцию публичной территории, расположенной на пересечении улиц Советской и Лермонтовской, на участке 57/11. Недавно в городе были объявлены результаты конкурса проектов для благоустройства данной общественной зоны.
На конкурс были представлены проекты от опытных дизайнеров из Тамбова, студентов-дизайнеров Державинского университета и ТГТУ. Оценку идеям проектов давала специальная комиссия, состоящая из архитекторов, дизайнеров, художников и историков. Также горожане имели возможность высказать свое мнение через онлайн-голосование. В итоге более двух тысяч тамбовчан приняли участие в голосовании в Интернете, поддержав представленные проекты.
Территория будет благоустроена в рамках программы "Наследие Тамбовщины", которую инициировал Максим Егоров, Глава Тамбовской области, с целью сохранения культурного наследия региона.
Согласно результатам конкурса, победителями стали студентки третьего курса направления "Дизайн" из Державинского университета, Надежда Горбунова и Ульяна Милосердова.
Второе место разделила команда студентов из Тамбовского технического госуниверситета. Их проект был отмечен вторым призом на конкурсе. Таким образом, в итоговый проект благоустройства будут внесены идеи студентов обоих университетов.
Фото: управление медиакоммуникаций Державинского университета
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