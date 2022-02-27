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В Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода
Сегодня, 13:48
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В городе Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода. В конце 2021 года архитектурный ансамбль на ул. Андреевская («Епархиальный свечной завод») внесли в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
На месте работают представители органов государственной власти. По результатам осмотра администрацией Тамбова подготовлены обращения в прокуратуру Ленинского района и департамент государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области с просьбой провести проверку по факту сноса здания.
Фото – администрация города Тамбова
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