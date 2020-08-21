|
Минкульт выявил нарушения в охране тамбовских объектов культурного наследия
Сегодня, 11:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Управление Минкультуры России по ЦФО завершило внеплановую проверку эффективности и качества осуществления тамбовским госорганом переданных полномочий по государственной охране и государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.
Специалисты пришли к выводу, что тамбовскими чиновниками были нарушены требования пункта 5 статьи 63 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Меры по сохранности памятников в их исторической среде оказались недостаточными.
Отдельного внимания заслуживает тот момент, что зоны охраны памятников города Тамбова, утвержденных решением № 56 облисполкома 13 марта 1991 года, которые исчезли из генерального плана, должны быть возвращены в главный градостроительный документ.
В городе Тамбове складывается тенденция к смягчению зон охраны объектов культурного наследия, что расширяет права застройщиков и новых собственников исторических памятников.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.