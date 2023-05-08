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В Тамбове планируют отреставрировать знаменательный культурный объект - аптеку Карла Гакена
Сегодня, 08:04
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В бюджете региона выделено 1,3 миллиона рублей на проект капитального ремонта здания "Аптека", которое является объектом культурного наследия регионального значения и расположено на улице Советской, 76 в Тамбове. Областная Дирекция по эксплуатации административных зданий выступает заказчиком проекта реставрации, поскольку в данный момент в этом двухэтажном здании располагается региональное министерство культуры.
Разработка проектно-сметной документации должна быть завершена в течение 65 рабочих дней с момента заключения контракта. Несмотря на то, что торги были объявлены 27 апреля, на 5 мая не поступило ни одной заявки. В таких случаях обычно проводится новый электронный аукцион.
Согласно условиям конкурсной документации, разработчик проекта должен выполнить ремонт и частичную замену стен и перегородок, лестниц, перекрытий, конструкций крыши, ремонт фасадов, окон и дверей, отделку стен и потолков и полов.
Здание аптеки провизора Карла Гакена было построено в центре Тамбова в 70-х годах XIX века. Особняк в два этажа и три окна по фасаду удивляет идеальной симметрией и разнообразием множественных лепных украшений, а также геометрической точностью деталей. Внутренняя отделка аптеки соответствовала лучшим образцам аптечных учреждений России.
Фото - Османов Вадим
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