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На пересечении ул. Советской и Кронштадтской в Тамбове снесут несколько зданий

Сегодня, 09:55
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На пересечении ул. Советской и Кронштадтской в Тамбове снесут несколько зданийПо информации, предоставленной пресс-службой администрации Тамбова, до конца текущего года будут снесены старые здания, расположенные по адресу улица Советская/Кронштадтская, 78/10. Решение о сносе было принято после того, как все жильцы этих зданий были выселены.

По состоянию на сегодняшний день, все жилые помещения в этом здании были полностью выселены и признаны непригодными для проживания по решению Тамбовской городской Думы. Данный дом состоит из нескольких частей: А, Б, В и З. Литера А является нежилой и включает в себя здание аптеки, которое не будет затронуто сносом. Литеры А и Б имеют статус архитектурных памятников, причем Литера А имеет региональное значение, а Литера Б расположена в охранной зоне данного памятника и (...) ее историческая ценность как культурного наследия должна быть подтверждена.

По словам представительницы Труновой, литеры А и Б, которые являются объектами культурного наследия и имеют фасады, выходящие на улицу Советскую, не будут снесены.
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