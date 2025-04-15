|
На месте снесённого памятника архитектуры в Тамбове начались строительные работы
Сегодня, 14:59
Комментариев: 0
Версия для печати
16 апреля на улице Советской, 67, где ранее располагался объект культурного наследия — двухэтажный кирпичный дом, замечена активная строительная деятельность. На территорию завезли бетонные плиты, а на месте демонтированного здания уже появилось новое основание.
Напомним, что в ноябре 2024 года здание, имевшее статус ОКН регионального значения, было практически полностью снесено, несмотря на обязательства нового собственника — ООО «Строймедиа» (руководитель — депутат Тамбовской гордумы Алексей Моторин) — провести капитальный ремонт с сохранением исторического облика в течение трёх лет. Компания приобрела дом за 4,9 млн рублей на аукционе, однако вместо реставрации начался демонтаж.
14 апреля стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разрушения памятника. Поводом стало обращение градозащитников, которые обвинили компанию в незаконном сносе под видом реконструкции.
«Коммерческая компания, руководителем которой является местный депутат, под предлогом подготовки к реконструкции произвела снос здания. Заявители отмечают, что на территории населенного пункта регулярно происходят поджоги и разрушения охраняемых объектов, при этом меры к их консервации и последующему восстановлению не принимаются. Указанное может повлечь уничтожение исторического облика города», — говорится в официальном сообщении Информационного центра СК России.
Исполнение поручения председателя СКР находится на контроле центрального аппарата ведомства, хотя о его исполнении не сообщалось. Тем временем строительные работы на спорном участке продолжаются.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.