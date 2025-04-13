Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрушения исторического дома на Советской в Тамбове Комментариев: 0



Согласно заявлению градозащитников, здание, официально числящееся в реестре охраняемых объектов, было фактически снесено под видом реставрации. При этом, по словам активистов, ранее проведённая проверка нарушений не выявила, что вызвало у них серьёзные сомнения в её объективности.



«Снос выдают за реставрацию, материалы проверки скрываются, а культурное наследие уничтожается. Мы не видим другого выхода, кроме как обратиться к главе Следственного комитета», — говорится в обращении ВООПИК.



Ситуация получила широкий резонанс, в том числе и среди региональных властей. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов публично раскритиковал работу департамента по охране объектов культурного наследия. По его словам, здание в аварийном состоянии не могло быть выставлено на торги, а «восстановление» по сути приведёт к созданию новодела, лишённого исторической подлинности. Глава региона также призвал обеспечить публичность при принятии решений по судьбе архитектурных памятников.



В свою очередь, в профильном департаменте утверждают, что демонтаж был согласован с автором проекта и стал вынужденной мерой из-за угрозы обрушения здания. Чиновники настаивают, что речь идёт не о сносе, а о «разборке с последующим воссозданием». По их словам, исторический облик здания будет воссоздан по чертежам и фотоматериалам.



Тем временем, Центральный аппарат СК России взял ситуацию под контроль. Уголовное дело будет возбуждено по факту возможных нарушений законодательства в сфере охраны культурного наследия. Ожидается, что следственные действия помогут установить, действительно ли был нарушен федеральный закон, и кто понесёт за это ответственность. Следственный комитет России начнёт уголовное расследование по факту разрушения дома №67 на улице Советской в Тамбове, который является объектом культурного наследия регионального значения. Такое поручение дал лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин после получения видеообращения от активистов регионального отделения ВООПИК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры).Согласно заявлению градозащитников, здание, официально числящееся в реестре охраняемых объектов, было фактически снесено под видом реставрации. При этом, по словам активистов, ранее проведённая проверка нарушений не выявила, что вызвало у них серьёзные сомнения в её объективности.— говорится в обращении ВООПИК.Ситуация получила широкий резонанс, в том числе и среди региональных властей. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов публично раскритиковал работу департамента по охране объектов культурного наследия. По его словам, здание в аварийном состоянии не могло быть выставлено на торги, а «восстановление» по сути приведёт к созданию новодела, лишённого исторической подлинности. Глава региона также призвал обеспечить публичность при принятии решений по судьбе архитектурных памятников.В свою очередь, в профильном департаменте утверждают, что демонтаж был согласован с автором проекта и стал вынужденной мерой из-за угрозы обрушения здания. Чиновники настаивают, что речь идёт не о сносе, а о «разборке с последующим воссозданием». По их словам, исторический облик здания будет воссоздан по чертежам и фотоматериалам.Тем временем, Центральный аппарат СК России взял ситуацию под контроль. Уголовное дело будет возбуждено по факту возможных нарушений законодательства в сфере охраны культурного наследия. Ожидается, что следственные действия помогут установить, действительно ли был нарушен федеральный закон, и кто понесёт за это ответственность.



