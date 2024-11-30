В Тамбове обсудили ситуацию с демонтажем исторического дома на Советской Комментариев: 0



На оперативном совещании руководитель региона Евгений Первышов обсудил ситуацию с представителями профильных ведомств. По словам главы департамента по охране объектов культурного наследия Дмитрия Самородина, говорить о сносе некорректно, так как работы были согласованы, а разрушения оказались вынужденными.



— Верхний этаж стены, охраняемой как часть памятника, был в аварийном состоянии и мог обрушиться на улицу Советскую. Именно поэтому её демонтировали. Сейчас ведутся работы по уборке мусора, а оставшаяся часть стены и само здание будут восстановлены в соответствии с проектом. Законодательства мы не нарушали, — пояснил Самородин.



Евгений Первышов подчеркнул, что подобные случаи требуют большей информационной открытости. По его мнению, техническое состояние объекта и возможные работы должны быть отражены не только в аукционной документации, но и заранее сообщаться жителям.



— В документации содержалась лишь общая информация о продаже объекта с условием его сохранения. О том, что он аварийный, частично будет демонтирован, а на месте появится новодел, речи не шло. Недостаток информации стал причиной недовольства, — отметил он.



Руководитель региона поручил усилить контроль за реализацией подобных объектов и своевременно информировать общественность о любых изменениях, связанных с памятниками культурного наследия.



Фото: Элеонора Соса "ПроТамбов" На минувшей неделе в Тамбове разгорелся скандал вокруг исторического дома № 67 на улице Советской, который был продан новому владельцу по программе «за рубль». Объект культурного наследия оказался практически полностью демонтирован, что вызвало широкий общественный резонанс, - об этом писало издание "ПроТамбов".На оперативном совещании руководитель региона Евгений Первышов обсудил ситуацию с представителями профильных ведомств. По словам главы департамента по охране объектов культурного наследия Дмитрия Самородина, говорить о сносе некорректно, так как работы были согласованы, а разрушения оказались вынужденными.пояснил Самородин.Евгений Первышов подчеркнул, что подобные случаи требуют большей информационной открытости. По его мнению, техническое состояние объекта и возможные работы должны быть отражены не только в аукционной документации, но и заранее сообщаться жителям.— отметил он.Руководитель региона поручил усилить контроль за реализацией подобных объектов и своевременно информировать общественность о любых изменениях, связанных с памятниками культурного наследия.Фото: Элеонора Соса "ПроТамбов"



