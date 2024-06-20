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В Тамбове отменили результаты аукциона по продаже объекта культурного наследия за 1 рубль
Сегодня, 09:00
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Власти Тамбова были вынуждены аннулировать итоги аукциона по продаже объекта культурного наследия — дома на углу улиц Советской и Кронштадтской — после предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Основанием для такого решения стала жалоба одного из участников торгов, который не смог подать своё ценовое предложение из-за технических сбоев на электронной торговой площадке.
Участник аукциона предоставил скриншоты сайта и переписку с технической поддержкой, подтверждающие наличие технических проблем. Эти доказательства были признаны достаточными для аннулирования итогового протокола аукциона.
Аукцион по продаже муниципального имущества завершился весной, и объект культурного наследия был продан за символическую сумму в 1 рубль компании ООО «Комплекс Апартаментов» из Пензы, которая оказалась единственным участником торгов. Эта компания, созданная в июле прошлого года, специализируется на гостиничном бизнесе.
Здание, выставленное на продажу по символической цене, представляет собой одноэтажный деревянный дом на улице Советской. Оно находится в неудовлетворительном состоянии: участки фундамента деформированы, кровля местами обвалилась, перекрытия обрушились, окна утрачены и заколочены.
Согласно охранному обязательству, выданному 28 февраля этого года, новый владелец объекта культурного наследия должен до конца 2024 года разработать проект по сохранению объекта, а до конца 2026 года провести реставрацию здания и приспособить его для современного использования.
Отмена аукциона ставит под вопрос дальнейшую судьбу дома на углу улиц Советской и Кронштадтской. Власти города должны будут провести новый аукцион, учитывая технические проблемы, которые возникли в предыдущий раз. Новый аукцион должен пройти без сбоев, чтобы обеспечить справедливое участие всех заинтересованных сторон и соблюдение законодательства.
Восстановление и реставрация объекта культурного наследия остаются приоритетом для городской администрации, которая надеется, что новый владелец выполнит все обязательства по сохранению исторического здания.
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