В Тамбове отменили результаты аукциона по продаже объекта культурного наследия за 1 рубль Комментариев: 0



Участник аукциона предоставил скриншоты сайта и переписку с технической поддержкой, подтверждающие наличие технических проблем. Эти доказательства были признаны достаточными для аннулирования итогового протокола аукциона.



Аукцион по продаже муниципального имущества завершился весной, и объект культурного наследия был продан за символическую сумму в 1 рубль компании ООО «Комплекс Апартаментов» из Пензы, которая оказалась единственным участником торгов. Эта компания, созданная в июле прошлого года, специализируется на гостиничном бизнесе.



Здание, выставленное на продажу по символической цене, представляет собой одноэтажный деревянный дом на улице Советской. Оно находится в неудовлетворительном состоянии: участки фундамента деформированы, кровля местами обвалилась, перекрытия обрушились, окна утрачены и заколочены.



Согласно охранному обязательству, выданному 28 февраля этого года, новый владелец объекта культурного наследия должен до конца 2024 года разработать проект по сохранению объекта, а до конца 2026 года провести реставрацию здания и приспособить его для современного использования.



Отмена аукциона ставит под вопрос дальнейшую судьбу дома на углу улиц Советской и Кронштадтской. Власти города должны будут провести новый аукцион, учитывая технические проблемы, которые возникли в предыдущий раз. Новый аукцион должен пройти без сбоев, чтобы обеспечить справедливое участие всех заинтересованных сторон и соблюдение законодательства.



Восстановление и реставрация объекта культурного наследия остаются приоритетом для городской администрации, которая надеется, что новый владелец выполнит все обязательства по сохранению исторического здания. Власти Тамбова были вынуждены аннулировать итоги аукциона по продаже объекта культурного наследия — дома на углу улиц Советской и Кронштадтской — после предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Основанием для такого решения стала жалоба одного из участников торгов, который не смог подать своё ценовое предложение из-за технических сбоев на электронной торговой площадке.Участник аукциона предоставил скриншоты сайта и переписку с технической поддержкой, подтверждающие наличие технических проблем. Эти доказательства были признаны достаточными для аннулирования итогового протокола аукциона.Аукцион по продаже муниципального имущества завершился весной, и объект культурного наследия был продан за символическую сумму в 1 рубль компании ООО «Комплекс Апартаментов» из Пензы, которая оказалась единственным участником торгов. Эта компания, созданная в июле прошлого года, специализируется на гостиничном бизнесе.Здание, выставленное на продажу по символической цене, представляет собой одноэтажный деревянный дом на улице Советской. Оно находится в неудовлетворительном состоянии: участки фундамента деформированы, кровля местами обвалилась, перекрытия обрушились, окна утрачены и заколочены.Согласно охранному обязательству, выданному 28 февраля этого года, новый владелец объекта культурного наследия должен до конца 2024 года разработать проект по сохранению объекта, а до конца 2026 года провести реставрацию здания и приспособить его для современного использования.Отмена аукциона ставит под вопрос дальнейшую судьбу дома на углу улиц Советской и Кронштадтской. Власти города должны будут провести новый аукцион, учитывая технические проблемы, которые возникли в предыдущий раз. Новый аукцион должен пройти без сбоев, чтобы обеспечить справедливое участие всех заинтересованных сторон и соблюдение законодательства.Восстановление и реставрация объекта культурного наследия остаются приоритетом для городской администрации, которая надеется, что новый владелец выполнит все обязательства по сохранению исторического здания.



