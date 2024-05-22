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Историческое здание в центре Тамбова купили за 1 рубль
Вчера, 12:36
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Историческое здание в центре Тамбова было продано за символическую сумму в 1 рубль. Покупателем выступила пензенская организация ООО «Комплекс Апартаментов», специализирующаяся на гостиничном бизнесе и владеющая множеством объектов для временного пребывания. Возглавляет компанию Евгений Кучеренко. Общество было зарегистрировано летом прошлого года и имеет в штате только одного специалиста.
Решение о продаже здания в частные руки было принято администрацией Тамбова 8 апреля. Одноэтажное здание, признанное объектом культурного наследия, имеет площадь 410 квадратных метров. В настоящее время оно находится в крайне плохом состоянии: фундамент деформирован, крыша протекает, оконные проёмы забиты досками. Ранее разрушилась пристройка к зданию, после чего надзорные органы провели проверку и выдали властям предостережение.
С покупкой здания частной организацией появилась надежда на его восстановление. По закону, новый владелец обязан до начала 2025 года разработать план по сохранению объекта, а до конца 2026 года выполнить реставрационные работы.
Ранее также за 1 рубль было продано обгоревшее здание по адресу Базарная, 136/76, также являющееся объектом культурного наследия.
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