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В Тамбове начался демонтаж исторического здания на улице Советской, 67
Сегодня, 16:44
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В Тамбове начался демонтаж двухэтажного кирпичного дома на улице Советской, 67, который является объектом культурного наследия. Здание было выкуплено в начале 2024 года ООО «Строймедиа», принадлежащим депутату гордумы Алексею Моторину, за 4,9 млн рублей. Согласно условиям аукциона, новый собственник должен был провести капитальный ремонт с сохранением исторического облика в течение трёх лет, однако сегодня от дома остались лишь руины, часть фасада и боковая стена.
Рабочие, занимающиеся демонтажом, сообщили, что фасад планируется сохранить, но часть его уже обрушилась. В октябре текущего года Моторин был оштрафован на 100 тысяч рублей департаментом по государственной охране объектов культурного наследия за неисполнение охранных обязательств, в том числе за не представление проектной документации и экспертизы в срок.
Бывший депутат Тамбовской городской Думы Алексей Власкин заявил, что обращение о возможном нарушении охраны культурного наследия было направлено в полицию, и зарегистрировано под номером 3926.
В ответ на запросы «ПроТамбова» Моторин лишь сообщил, что демонтаж проводится, но отказался от дальнейших комментариев. Позднее департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области прокомментировал ситуацию в социальных сетях, пояснив, что конструкции здания угрожали самообрушением, и демонтаж был согласован с автором проекта. Однако здание будет восстановлено в первоначальном виде.
Этот инцидент напоминает ранее произошедший случай в центре Тамбова, где здание на углу улиц Степана Разина и площади Соборной было разрушено под видом модернизации, несмотря на судебное решение о его восстановлении. В результате было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия.
Фото: Элеонора Соса ПроТамбов
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