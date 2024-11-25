В Тамбове начался демонтаж исторического здания на улице Советской, 67 Комментариев: 0



Рабочие, занимающиеся демонтажом, сообщили, что фасад планируется сохранить, но часть его уже обрушилась. В октябре текущего года Моторин был оштрафован на 100 тысяч рублей департаментом по государственной охране объектов культурного наследия за неисполнение охранных обязательств, в том числе за не представление проектной документации и экспертизы в срок.



Бывший депутат Тамбовской городской Думы Алексей Власкин заявил, что обращение о возможном нарушении охраны культурного наследия было направлено в полицию, и зарегистрировано под номером 3926.



В ответ на запросы «ПроТамбова» Моторин лишь сообщил, что демонтаж проводится, но отказался от дальнейших комментариев. Позднее департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области прокомментировал ситуацию в социальных сетях, пояснив, что конструкции здания угрожали самообрушением, и демонтаж был согласован с автором проекта. Однако здание будет восстановлено в первоначальном виде.



Этот инцидент напоминает ранее произошедший случай в центре Тамбова, где здание на углу улиц Степана Разина и площади Соборной было разрушено под видом модернизации, несмотря на судебное решение о его восстановлении. В результате было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия.



Фото: Элеонора Соса ПроТамбов В Тамбове начался демонтаж двухэтажного кирпичного дома на улице Советской, 67, который является объектом культурного наследия. Здание было выкуплено в начале 2024 года ООО «Строймедиа», принадлежащим депутату гордумы Алексею Моторину, за 4,9 млн рублей. Согласно условиям аукциона, новый собственник должен был провести капитальный ремонт с сохранением исторического облика в течение трёх лет, однако сегодня от дома остались лишь руины, часть фасада и боковая стена.Рабочие, занимающиеся демонтажом, сообщили, что фасад планируется сохранить, но часть его уже обрушилась. В октябре текущего года Моторин был оштрафован на 100 тысяч рублей департаментом по государственной охране объектов культурного наследия за неисполнение охранных обязательств, в том числе за не представление проектной документации и экспертизы в срок.Бывший депутат Тамбовской городской Думы Алексей Власкин заявил, что обращение о возможном нарушении охраны культурного наследия было направлено в полицию, и зарегистрировано под номером 3926.В ответ на запросы «ПроТамбова» Моторин лишь сообщил, что демонтаж проводится, но отказался от дальнейших комментариев. Позднее департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области прокомментировал ситуацию в социальных сетях, пояснив, что конструкции здания угрожали самообрушением, и демонтаж был согласован с автором проекта. Однако здание будет восстановлено в первоначальном виде.Этот инцидент напоминает ранее произошедший случай в центре Тамбова, где здание на углу улиц Степана Разина и площади Соборной было разрушено под видом модернизации, несмотря на судебное решение о его восстановлении. В результате было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия.Фото: Элеонора Соса ПроТамбов



