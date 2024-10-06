Департамент охраны объектов культурного наследия подал иск к администрации Тамбова по делу о сохранении Дома Нарышкиных Комментариев: 0



Иск был подан 25 сентября, и суд принял его к рассмотрению, возбудив дело. На предварительном заседании, которое назначено на 13 ноября, стороны обсудят требования и возражения. Здание было признано аварийным ещё в 2017 году, однако вместо проведения ремонта оно было расселено по программе ветхого и аварийного жилья и долгое время оставалось открытым для вандалов.



На данный момент под государственной охраной находится не только сам Дом Нарышкиных, но и его флигель, который был внесён в реестр объектов культурного наследия в 2021 году. Усадьба имеет богатую историю, и, хотя точная дата её постройки неизвестна, на плане Тамбова 1856 года дом уже был обозначен, что свидетельствует о его возведении в середине XIX века.



Эммануил Дмитриевич Нарышкин, бывший обер-камергер и крупный землевладелец, переехал в Тамбов после выхода в отставку и вместе с супругой Александрой Николаевной заслужил звание почётных граждан города.



Фото: Блокнот Тамбов Региональный департамент государственной охраны объектов культурного наследия подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием к администрации города провести консервацию крыши и разработать проект по сохранению исторического здания, когда-то принадлежавшего Эммануилу и Александре Нарышкиным. Речь идет о доме, расположенном на пересечении улиц Советской и Кронштадтской, который был частично уничтожен пожаром в прошлом году, полностью разрушившим второй этаж.Иск был подан 25 сентября, и суд принял его к рассмотрению, возбудив дело. На предварительном заседании, которое назначено на 13 ноября, стороны обсудят требования и возражения. Здание было признано аварийным ещё в 2017 году, однако вместо проведения ремонта оно было расселено по программе ветхого и аварийного жилья и долгое время оставалось открытым для вандалов.На данный момент под государственной охраной находится не только сам Дом Нарышкиных, но и его флигель, который был внесён в реестр объектов культурного наследия в 2021 году. Усадьба имеет богатую историю, и, хотя точная дата её постройки неизвестна, на плане Тамбова 1856 года дом уже был обозначен, что свидетельствует о его возведении в середине XIX века.Эммануил Дмитриевич Нарышкин, бывший обер-камергер и крупный землевладелец, переехал в Тамбов после выхода в отставку и вместе с супругой Александрой Николаевной заслужил звание почётных граждан города.Фото: Блокнот Тамбов



