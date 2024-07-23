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Администрацию Тамбова могут обязать восстановить сгоревший дом-памятник на Кронштадтской
Вчера, 11:52
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Департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области прокомментировал ситуацию с домом-памятником на Кронштадтской, 15, который недавно пострадал от умышленного поджога. Это здание, известное как дом священника Севостьянова, расположенное в исторической части города, было уникальным и не имело аналогов в Тамбове.
Пожар произошёл ночью 9 июля, и следователи нашли улики, указывающие на умышленный поджог. Подозреваемый был задержан, и следствие занимается выяснением его мотива.
После пожара остаётся открытым вопрос о судьбе старинной усадьбы, практически уничтоженной огнём. На фоне строительства «элитного» многоэтажного жилого комплекса поблизости многие граждане подозревают, что поджог могли организовать в интересах бизнес-структур, чтобы освободить место для нового строительства. Однако Департамент подчеркивает, что строительство нового объекта на месте дома-памятника невозможно.
Собственником дома является администрация Тамбова, которой уже направлено письмо с требованием закрыть доступ на территорию объекта и установить ограждение. Несмотря на руинированное состояние объекта, администрация не освобождается от обязательств по его восстановлению. В Ленинском районном суде рассматривается иск департамента о понуждении собственника к выполнению требований по сохранению дома-памятника.
Таким образом, администрация города будет обязана провести работы по сохранению объекта или организовать его продажу с условием, что новый владелец выполнит работы по реставрации, включая воссоздание утраченных элементов.
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