В массовом ДТП под селом Татаново пострадал ребёнок и семеро взрослых 0 В селе Татаново произошла серьёзная авария с участием фуры и трёх легковых автомобилей. По информации УГИБДД по Тамбовской области, инцидент случился 21 июля около шести часов вечера на 20-м километре автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей через село Татаново.

Объект культурного наследия по улице Кронштадтской в Тамбове продолжает разрушаться 0 Спустя несколько недель после пожара в доме по улице Кронштадтской в Тамбове продолжается разрушение стен и опор здания. Накануне вечером на глазах соседей упала несущая стена дома, но, к счастью, никто не пострадал.

Продукты питания подорожали до 9,3% 0 В июне 2024 года цены на продовольственные товары в Тамбовской области увеличились до 9,3%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Центробанка в Тамбовской области. Ведомство объясняет рост цен неблагоприятными погодными условиями. Например, цены на картофель и яблоки выросли из-за сокращения

Жителям Тамбовской области запретят посещать лес 0 Жителям и гостям Тамбовской области временно придется отказаться от прогулок по лесу. Руководитель департамента лесного хозяйства региона Михаил Сатин сообщил, что уже подготовлен проект постановления об ограничении посещения лесов. С 1 июня в регионе действует особый противопожарный режим, который

За 75 млн рублей продают бывший кардиологический санаторий в Тамбове 0 На ряде сайтов о продаже недвижимости появилась информация о продаже бывшего санаторно-курортного комплекса на улице Набережной, 22 в Тамбове. Этот комплекс кардиологического санатория включает в себя семь зданий различной этажности и расположен в парке ТОГАУК "Музейный комплекс "Усадьба Асеевых".

Следственный комитет возбудил уголовное дело после скандала с паромной переправой в Тамбове 0 Следователи СУ СКР по Тамбовской области объявили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Главным фигурантом по делу проходит 55-летний местный житель.

Тамбовской области выделили 240 млн на благоустройство в 2024 году 0 Тамбовская область получит 240 миллионов рублей на благоустройство в этом году. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на создание комфортной городской среды в ряде регионов. В 2024 году субсидия для Тамбовской области увеличится

Определён подрядчик для ремонта дороги на ул. Гагарина в Тамбове 0 18 июля состоялись торги по ремонту дорожного полотна на улице Гагарина в Тамбове. Городские власти сообщили, что подрядная организация уже определена, и контракт с ней будет заключен через десять дней в соответствии с процедурой.

На Авиационной, 141 к. 11 в Тамбове пять дней рекой течёт канализация 0 Жители многоквартирного дома на улице Авиационной, 141, корпус 11, жалуются на то, что пятый день у них происходит утечка канализации из дворового колодца. Несмотря на поданную заявку, ответственные службы не спешат устранять аварию, и значительная часть двора уже затоплена.

Депутат Артем Александров призвал к решению проблемы с низкими доходами в Тамбове 0 На 68-м внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты заслушали отчёт главы администрации города о проделанной работе за 2023 год. Большинство признало работу удовлетворительной, утвердив отчёт. Однако фракция КПРФ проголосовала против. Лидер фракции Артём Александров выступил с

Сотрудники прокуратуры провели с полицейскими занятие по противодействию коррупции 0 Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тамбовской области Антон Игнатюк провёл лекцию для сотрудников УМВД России по Тамбовской области на тему «Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков». Присутствующим

Суд отказал бывшему главе «Моршанской табачной фабрики» в пересмотре включения налогов на 1,9 млрд рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал бывшему главе ОАО «Моршанская табачная фабрика» Андрею Метальникову в пересмотре определения о включении в третью очередь реестра требований кредиторов 1,9 млрд рублей в пользу УФНС по региону. Метальников представил суду уточнённые требования кредиторов,

Новые три подрядчика приступили к ремонту канализационного коллектора на Набережной в Тамбове 0 Реконструкция канализационного коллектора на Набережной в Тамбове теперь ведётся тремя подрядчиками, сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона. Договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут, и работы разделены между тремя новыми организациями.

Прокуратура проведет проверку почему дачники вынуждены пересекать Цну в Тамбове в районе ТЭЦ вплавь 0 После обрушения парома, тамбовские дачники вынуждены переправляться через реку Цну вплавь. В сети появилось видео, где одна из дачниц грузит на небольшой пенопластовый плот сумку и ведро, снимает тапочки и отправляется вплавь. Прокуратура заинтересовалась роликом и намерена провести проверку.

Работники МБУ «Дирекция городских дорог» в Тамбове жалуются на тяжелые условия труда в жару 0 Работники «Дирекции городских дорог» и ряда других предприятий Тамбова обратились к депутату городской Думы от КПРФ Артёму Александрову с жалобой на тяжелые условия труда, усугубившиеся из-за жары. Они просят содействия в принятии решения о временном сокращении рабочего дня городскими властями и их

Капремонт школы-интерната в селе Горелое выполнен на 40% 0 В регионе активно продолжаются работы по капитальному ремонту 27 школ, включая Горельскую школу-интернат в Тамбовском муниципальном округе. По данным Министерства образования и науки области, средняя строительная готовность объекта составляет около 40%.

Бывший депутат Моршанска не смог оспорить изъятие собственности 0 Тамбовский областной суд отклонил жалобу Андрея Метальникова, бывшего депутата Моршанского горсовета, на решение Моршанского районного суда о передаче в доход государства шести объектов недвижимости, принадлежащих экс-парламентария. Таким образом, решение первой инстанции вступило в силу, что

Процесс торгов на право разработки месторождения «Центральное» приостановлен 0 Процесс торгов на право разработки недр в Тамбовской области приостановлен, а аукцион на право пользования восточной частью месторождения «Центральное» в Рассказовском округе был отменен без указания причины. Это следует из документации торгов, предоставленной Департаментом по недропользованию по

В центре Тамбова запретили размещать нестационарные торговые объекты 0 Глава администрации Тамбова Максим Косенков подписал постановление, запрещающее размещение нестационарных торговых объектов в центре города. Список улиц, на которых киоски и павильоны будут запрещены, опубликован и охватывает значительную часть центральных улиц.

В Тамбове троллейбусы хотят заменить электробусами 0 В Тамбове рассматривается возможность замены троллейбусов на электробусы. Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил об этом в своём Telegram-канале, отметив, что такие меры помогут избавиться от лишних проводов и конструкций в городе.