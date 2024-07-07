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В Тамбове на ул. Кронштадтская сгорел объект культурного наследия

Сегодня, 11:21
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В Тамбове на ул. Кронштадтская сгорел объект культурного наследияРано утром 9 июля в Тамбове на улице Кронштадтской загорелся дом Севостьянова, признанный объектом культурного наследия регионального значения. Очевидцы прислали «ПроТамбову» видео, на котором в 3:30 утра было видно, как дом охвачен огнём.

В ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщили, что пожар произошёл в двух нежилых деревянных зданиях — памятнике истории и соседнем доме. На данный момент пожар локализован, пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
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Сегодня, 11:21
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