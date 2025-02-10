В Тамбове обсудили восстановление исторического облика бывшей гостиницы «Славянская» Комментариев: 0



История этого дома началась в 1870–1880-х годах, когда его владельцем был купец Иван Толмачёв. Первоначально здание использовалось как доходный дом, затем, в 1884 году, в нём разместился театр, а в 1914 — гостиница. В то время это было одно из лучших заведений Тамбова, предлагающее гостям номера с телефоном, электрическим освещением, ванной комнатой и рестораном с оркестром. После революции здание национализировали, и в разные годы в нём размещались кинотеатр, клуб милиции и другие организации.



В 2009 году памятник архитектуры пострадал от пожара, а спустя год был продан частному владельцу, несмотря на статус объекта культурного наследия, присвоенный ему ещё в 1989 году. Новый собственник изменил его исторический облик, добавив мансарду и построив входные группы в подвальные помещения, которые выходят за первоначальные границы здания.



На встрече рабочей группы, в которой участвовали председатель комиссии Общественной палаты Аркадий Фарба и главный архитектор Тамбова Яна Ломко, обсудили возможные меры по восстановлению здания. Вопрос с входными группами сейчас решается в досудебном порядке, а ситуация с мансардой требует дополнительного изучения.



Власти намерены включить этот объект в планы по благоустройству улицы Коммунальной, что может стать первым шагом к его восстановлению. Несмотря на отсутствие точных данных о времени постройки и авторе проекта, богатая история здания делает его важной частью культурного наследия Тамбова, а его сохранение — приоритетной задачей для города.



Фото: администрация города Тамбова Рабочая группа областной Общественной палаты, занимающаяся вопросами сохранения культурно-исторического наследия, провела инспекцию памятника архитектуры на пересечении улиц Коммунальной и Носовской в Тамбове. Здание, известное старожилам как бывший магазин «Юный техник» и офис ДОСААФ, когда-то было одной из престижных гостиниц города — «Славянской».История этого дома началась в 1870–1880-х годах, когда его владельцем был купец Иван Толмачёв. Первоначально здание использовалось как доходный дом, затем, в 1884 году, в нём разместился театр, а в 1914 — гостиница. В то время это было одно из лучших заведений Тамбова, предлагающее гостям номера с телефоном, электрическим освещением, ванной комнатой и рестораном с оркестром. После революции здание национализировали, и в разные годы в нём размещались кинотеатр, клуб милиции и другие организации.В 2009 году памятник архитектуры пострадал от пожара, а спустя год был продан частному владельцу, несмотря на статус объекта культурного наследия, присвоенный ему ещё в 1989 году. Новый собственник изменил его исторический облик, добавив мансарду и построив входные группы в подвальные помещения, которые выходят за первоначальные границы здания.На встрече рабочей группы, в которой участвовали председатель комиссии Общественной палаты Аркадий Фарба и главный архитектор Тамбова Яна Ломко, обсудили возможные меры по восстановлению здания. Вопрос с входными группами сейчас решается в досудебном порядке, а ситуация с мансардой требует дополнительного изучения.Власти намерены включить этот объект в планы по благоустройству улицы Коммунальной, что может стать первым шагом к его восстановлению. Несмотря на отсутствие точных данных о времени постройки и авторе проекта, богатая история здания делает его важной частью культурного наследия Тамбова, а его сохранение — приоритетной задачей для города.Фото: администрация города Тамбова



