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«Почта России» начала реставрацию здания-памятника Тамбовского отделения
Вчера, 07:22
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В центре Тамбова несколько отделений почтовой связи размещены в исторических зданиях, которые являются памятниками истории и культуры города. Одно из таких зданий, расположенное на пересечении улиц Советской и Коммунальной, уже давно нуждается в серьезном ремонте. Несмотря на его статус памятника архитектуры, собственник здания, представленный «Почтой России», не проявлял особой активности по проведению необходимых реставрационных работ.
В 2021 году Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение, обязывающее Акционерное общество «Почта России» провести реставрацию здания. Однако ответчик не принялся за выполнение предписаний, и в 2022 году потребовалось вмешательство судебных приставов, которым также потребовалось время для нахождения подхода к собственнику.
Наконец, «Почта России» заключила договор на проведение работ по сохранению памятника с компанией, обладающей специальной лицензией. В настоящее время предстоит разработать проект реставрации.
Здание было построено в 1844 году для губернской публичной библиотеки. В разные периоды времени здесь размещались различные организации: дворянский клуб, сиротское заведение, музыкальные классы, общество любителей патефонов. Областное управление связи заняло здание в 1854 году. Ему был присвоен статус памятника в 1993 году.
Фото: tambovgrad.ru
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