Руины деревянного объекта культурного наследия на улице Базарной продают за 1 рубль 0 Тамбовские власти выставили на торги ещё один объект культурного наследия. На этот раз за символическую цену в 1 рубль продают дом № 136/76, расположенный на углу улиц Базарная и Куйбышева. Заявки от желающих купить данное деревянное строение будут приниматься с 5 апреля по 3 мая. Однако

Липецкий подрядчик стал фигурантом уголовного дела 0 Компания ООО «СУ 1» из Липецка, в отношении бывшего директора которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации), участвует в качестве подрядчика в нескольких муниципальных контрактах в Тамбовской области. Недавно

«Почта России» начала реставрацию здания-памятника Тамбовского отделения 0 В центре Тамбова несколько отделений почтовой связи размещены в исторических зданиях, которые являются памятниками истории и культуры города. Одно из таких зданий, расположенное на пересечении улиц Советской и Коммунальной, уже давно нуждается в серьезном ремонте. Несмотря на его статус памятника

В конце апреля планируют открыть новую поликлинику на севере Тамбова 0 В последних числах апреля планируется открытие новой поликлиники в северной части Тамбова. Общая площадь семиэтажного здания превышает 30 тысяч квадратных метров. Адрес новой поликлиники: Тамбов, улица Запрудная, 59а.

В больнице Мичуринска прошли обыски по делу о взятках в рамках госзакупок 0 Уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (подкуп члена комиссии по осуществлению закупок) возбуждено в отношении сотрудницы больницы № 2 города Мичуринска на основе материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции

Экс-сотруднику технадзора области вынесен приговор по коррупционной статье 0 Бывший сотрудник департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.

В Штабе поддержки прошла встреча с матерями участников СВО 0 Депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Андрей Колпаков предоставил медикаменты и упаковки сухого душа участникам специальной военной операции. Об этой необходимости гуманитарного груза Андрею Колпакову рассказали матери тамбовских бойцов в ходе личного приема.

Элементы благоустройства в сквере на бульваре Энтузиастов в Тамбове начали рассыпаться 0 Тамбовчане обратили внимание, что вместе со снегом растаял не только асфальт, что уже стало обычным делом для Тамбова, но и бетонные урны и основания лавочек в недавно благоустроенной части бульвара Энтузиастов на участке между улицами Карла Маркса и Мичуринской.

В Мучкапском округе житель сгорел в горящей траве 0 В селе Нижнее Чуево Мучкапского муниципального округа Тамбовской области произошёл пожар: на улице Титаева вспыхнула сухая трава, о чём сообщил дознаватель Территориального отдела внутренних дел и противопожарной безопасности Мучкапского района Владимир Дружин сайту местной газеты «Мучкапские

В реку Студенец попал уранин 0 Жители Тамбова обратили внимание на изменение цвета реки Студенец. Сообщается, что в районе дома № 130 по улице Мичуринской в реку попадают ливневые стоки, окрашенные в яркий зелёный цвет.

Суд приостановил снос детского городка «Лукоморье» 0 Исполнение судебного решения о сносе детского городка «Лукоморье», расположенного на улице Набережная в Тамбове, временно приостановлено. Такое решение было принято Арбитражным судом Центрального округа в ответ на ходатайство ООО «Стинэк». Компания обратилась с кассационной жалобой на решение

В Тамбовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад 0 2 апреля региональное управление Роспотребнадзора отмечает снижение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Тамбовской области.

В Мичуринске прошла очередная встреча поколений 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже 25 лет занимается военно – патриотической работой с молодежью. Мы регулярно проводим встречи ветеранов боевых действий со школьниками и студентами, так как

Триумфальный спуск снова разваливается 0 Не прошло и двух лет с момента последнего ремонта, как лестница к парку Дружбы в очередной раз напомнила о своей недолговечности, - сообщает «Блокнот Тамбов».

Приостановлен выбор поставщика оборудования для реконструкции тамбовской филармонии 0 Компания «Авиационная промышленность», известная как «Авиапром», с Московского административного округа, обратилась с запросом о пересмотре результатов электронного конкурса на поставку и установку оборудования для завершения реконструкции Тамбовской филармонии. Начальная цена конкурса составляла

В Тамбовской области стартовал проект по производству беспилотных комбайнов 0 В Тамбовской области стартовал совместный проект с Белоруссией по производству беспилотных комбайнов, реализуемый на базе предприятия "Титан" в партнерстве с белорусским заводом "Гомсельмаш". Основная цель проекта заключается в импортозамещении в сфере сельскохозяйственного машиностроения и

Фирменный поезд Тамбов - Москва будет следовать ежедневно до середины декабря 0 Популярный маршрут фирменного поезда №31/32, следующего из Тамбова в Москву и обратно, сохранит свою ежедневную частоту. Согласно новому графику, отправление из Тамбова намечено на 21:20, с прибытием на Павелецкий вокзал в Москве в 6:28 утра. Обратный маршрут из столицы начнется в 22:00, а прибытие

Вначале года в Тамбовской области смертность превысила рождаемость в три раза 0 Тамбовстат опубликовал данные о естественном движении населения в январе 2024 года. В этом месяце в Тамбовской области появилось на свет 500 новорожденных, что на 18 младенцев (3,4%) меньше, чем в январе 2023 года. Одновременно смертность в регионе выросла почти на 13%, достигнув числа в 1,5 тысячи

В Тамбовской области усилят защищенность учреждений культуры, спорта и торговли 0 Глава региона Максим Егоров провел совещание областной антитеррористической комиссии, на котором были обсуждены вопросы повышения безопасности граждан во время массовых мероприятий в учреждениях культуры и спорта, а также в крупных торговых центрах.