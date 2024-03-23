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В Тамбове отремонтируют исторический дом Феофила Свирчевского

Сегодня, 12:00
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В Тамбове отремонтируют исторический дом Феофила Свирчевского В областном центре начался процесс ремонта усадьбы архитектора Феофила Свирчевского, объекта культурного наследия. В настоящее время вокруг фасадов исторического здания установлен забор, а также деревянные контрфорсы.

Собственник здания, в беседе с РИА "ТОП68", сообщил о начале первого этапа реставрации. Рабочие внимательно снимут сохранившуюся лепнину с фасадов и временно отправят её на хранение до завершения ремонтных работ. Затем начнется восстановление самого здания.

Ранее специалисты создали полномасштабный силиконовый макет фасадов памятника с учетом всех декоративных элементов, что поможет точно воссоздать их после завершения ремонта. Кроме того, для создания трехмерной модели памятника здание было обмерено с помощью лазерного 3D-сканирования.

Планы предусматривают завершение ремонтных работ в течение текущего года, что было оговорено условиями продажи объекта собственнику.

Напомним, в конце мая 2021 года в доме-памятнике произошел пожар. В сентябре городские власти Тамбова приняли решение о его продаже на аукционе. За 3,5 млн рублей разрушенный памятник был приобретен юридической фирмой «Эгида», ранее занимавшейся ремонтом филиала усадьбы Свирчевского по соседству. Однако одна из приватизированных квартир в доме осталась не расселенной, что помешало собственнику приступить к ремонту памятника.

В прошлом году проблему удалось решить, был сформирован и зарегистрирован земельный участок под зданием, а также разработана научно-проектная документация для его восстановления. Проект был разработан фирмой «Ника Арт» из Воронежа и получил согласование региональным департаментом по охране объектов культурного наследия в январе. Тогда же было получено разрешение на проведение работ, которые сейчас начались и должны быть завершены до конца года.

Фото: Алексей Бучнев / ТОП 68
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