В Тамбове отремонтируют исторический дом Феофила Свирчевского Комментариев: 0



Собственник здания, в беседе с РИА "ТОП68", сообщил о начале первого этапа реставрации. Рабочие внимательно снимут сохранившуюся лепнину с фасадов и временно отправят её на хранение до завершения ремонтных работ. Затем начнется восстановление самого здания.



Ранее специалисты создали полномасштабный силиконовый макет фасадов памятника с учетом всех декоративных элементов, что поможет точно воссоздать их после завершения ремонта. Кроме того, для создания трехмерной модели памятника здание было обмерено с помощью лазерного 3D-сканирования.



Планы предусматривают завершение ремонтных работ в течение текущего года, что было оговорено условиями продажи объекта собственнику.



Напомним, в конце мая 2021 года в доме-памятнике произошел пожар. В сентябре городские власти Тамбова приняли решение о его продаже на аукционе. За 3,5 млн рублей разрушенный памятник был приобретен юридической фирмой «Эгида», ранее занимавшейся ремонтом филиала усадьбы Свирчевского по соседству. Однако одна из приватизированных квартир в доме осталась не расселенной, что помешало собственнику приступить к ремонту памятника.



В прошлом году проблему удалось решить, был сформирован и зарегистрирован земельный участок под зданием, а также разработана научно-проектная документация для его восстановления. Проект был разработан фирмой «Ника Арт» из Воронежа и получил согласование региональным департаментом по охране объектов культурного наследия в январе. Тогда же было получено разрешение на проведение работ, которые сейчас начались и должны быть завершены до конца года.



Фото: Алексей Бучнев / ТОП 68 В областном центре начался процесс ремонта усадьбы архитектора Феофила Свирчевского, объекта культурного наследия. В настоящее время вокруг фасадов исторического здания установлен забор, а также деревянные контрфорсы.Собственник здания, в беседе с РИА "ТОП68", сообщил о начале первого этапа реставрации. Рабочие внимательно снимут сохранившуюся лепнину с фасадов и временно отправят её на хранение до завершения ремонтных работ. Затем начнется восстановление самого здания.Ранее специалисты создали полномасштабный силиконовый макет фасадов памятника с учетом всех декоративных элементов, что поможет точно воссоздать их после завершения ремонта. Кроме того, для создания трехмерной модели памятника здание было обмерено с помощью лазерного 3D-сканирования.Планы предусматривают завершение ремонтных работ в течение текущего года, что было оговорено условиями продажи объекта собственнику.Напомним, в конце мая 2021 года в доме-памятнике произошел пожар. В сентябре городские власти Тамбова приняли решение о его продаже на аукционе. За 3,5 млн рублей разрушенный памятник был приобретен юридической фирмой «Эгида», ранее занимавшейся ремонтом филиала усадьбы Свирчевского по соседству. Однако одна из приватизированных квартир в доме осталась не расселенной, что помешало собственнику приступить к ремонту памятника.В прошлом году проблему удалось решить, был сформирован и зарегистрирован земельный участок под зданием, а также разработана научно-проектная документация для его восстановления. Проект был разработан фирмой «Ника Арт» из Воронежа и получил согласование региональным департаментом по охране объектов культурного наследия в январе. Тогда же было получено разрешение на проведение работ, которые сейчас начались и должны быть завершены до конца года.Фото: Алексей Бучнев / ТОП 68



