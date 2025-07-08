Жильцы дома на Совхозном 1а просят спасти их от антисанитарии 0 Жители пятиэтажного дома по адресу переулок Совхозный, 1а оказались в эпицентре коммунального коллапса: в их квартирах уже неделю стоит стойкий запах канализационных стоков, а подвальное помещение затоплено нечистотами. Несмотря на многочисленные обращения в аварийные службы и управляющую компанию,

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание 0 1 июля в Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ветеранов боевых действий — дате, которая хоть и не закреплена на официальном уровне, но с каждым годом объединяет всё больше граждан, неравнодушных к подвигу защитников Отечества. В этот день жители города и округа отдали дань

Глава Моршанска попал под критику врио главы области Евгения Первышова 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании выразил недовольство работой главы Моршанска Романа Поленкова, отметив многочисленные недоработки местных властей. По его словам, «поторопились с кадровыми решениями».

ФАС аннулировала аукцион на 522 миллиона 0 Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты крупного аукциона по ремонту улиц Мичуринской, Никифоровской и Бульвара Строителей в Тамбове. Контракт на сумму более 522 миллионов рублей планировали заключить с «Независимой строительной компанией» (НСК) из Ивановской области, которая

В Круглом открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Владимиру Безделину 0 в День ветеранов боевых действий, в селе Круглое Мичуринского муниципального округа состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски ефрейтору Владимиру Владимировичу Безделину — кавалеру ордена Мужества, погибшему в ходе специальной военной операции.

На улице Карла Маркса и Моршанском шоссе в Тамбове продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры 0 В Тамбове продолжается масштабное благоустройство на одной из центральных магистралей — улице Карла Маркса. На участке от улицы Пролетарской до улицы Чичканова завершается установка новых бордюров, оставшиеся работы охватывают менее 50 метров. Кроме того, у дома № 227 ведётся расширение

«Земский работник культуры»: до 15 июля продолжается приём заявок на миллионную выплату 0 До 15 июля продолжается приём заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Это новая возможность для специалистов отрасли — библиотекарей, музейных сотрудников, организаторов творческих коллективов и других работников культуры — переехать в сельскую местность или малые

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области 0 Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу официально предъявлено обвинение в даче взятки бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие считает, что в 2019 году бизнесмен передал чиновнику охотничий карабин элитной марки Blaser R8 стоимостью 2,6

"Новые люди" в Тамбове поставили на молодых предпринимателей 0 Региональное отделение партии "Новые люди" провело конференцию по выдвижению кандидатов в городские думы Тамбова и Уварово. По Тамбову выдвинуто 42 кандидата, еще 15 - в Уварово.

В небе над Тамбовской областью сбиты три беспилотника, режим тревоги длился более суток 0 Минувшей ночью в воздушном пространстве Тамбовской области были сбиты три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, отметив, что всего за ночь на территории страны было уничтожено 91 вражеский дрон.

В Тамбовской области усилили контроль за судоходством 0 За последнюю неделю в Тамбовской области судоводители получили пять постановлений о нарушениях административного порядка. Всего с начала года вынесено уже 50 подобных решений, сообщили в региональном управлении МЧС России. Наиболее частые нарушения — несоблюдение правил судоходства и пренебрежение

Сельские спортивные игры в Тулиновке: Татаново — абсолютный победитель, Горелое взяло силовой зачёт 0 В селе Тулиновка состоялись XIII Летние сельские спортивные игры, в которых приняли участие команды из разных поселений Притамбовья. Несмотря на неблагоприятную погоду — мелкий дождь сопровождал соревнования с самого утра — все состязания прошли по запланированному расписанию.

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях 0 После предстоящих в сентябре губернаторских выборов в Тамбовской и Курской областях возможны кадровые изменения в Совете Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к региональным и федеральным властям. Основные перестановки коснутся сенаторов, представляющих исполнительную

В Тамбовской области стартовала «Народная программа» 0 По инициативе врио главы региона Евгения Первышова в Тамбовской области запущен масштабный общественный проект — «Народная программа». Его цель — собрать предложения от жителей региона, которые лягут в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития на период 2025–2035 годов. Власти

Министерство обороны продаёт 46 авиадвигателей в Тамбовской области 0 Департамент военного имущества Минобороны РФ объявил аукцион по продаже партии авиадвигателей, находящихся на хранении в Тамбовской области. В лот включено 46 двигателей, каждый из которых оценён в 30 тысяч рублей. Общая начальная стоимость продажи составляет 1,38 миллиона рублей.

Плотина в Моршанске снова отстаёт от графика, власти бьют тревогу 0 История с капитальным ремонтом аварийной плотины на реке Цне в Моршанске получила очередное продолжение — и вновь не самое обнадёживающее. По поручению врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрия Сомова объект вновь был проверен инженером строительного контроля. Главный

Филармония в подвешенном состоянии: реконструкцию «Тамбовконцерта» снова отложили до 2026 года 0 Реконструкция здания «Тамбовконцерта» одного из главных культурных объектов области вновь откладывается. Как сообщил в эфире программы «В диалоге» врио заместителя губернатора Владислав Ставицкий, на 2025 год запланировано только заключение нового контракта на разработку проектно-сметной

«Новые люди» выдвинули Елену Семилетову на выборы главы Тамбовской области 0 4 июля в Тамбове состоялось собрание регионального отделения партии «Новые люди», на котором было принято официальное решение о выдвижении кандидата на предстоящие выборы губернатора Тамбовской области. В мероприятии приняла участие заместитель председателя областной избирательной комиссии Галина

"Новые люди" в Тамбове единогласно выдвинули первую женщину-кандидата в губернаторы области 0 Региональное отделение партии "Новые люди" в Тамбовской области единогласно выдвинуло кандидатом на должность губернатора региона предпринимателя Елену Семилетову. Решение было принято на общем собрании партийцев тайным голосованием — все десять голосующих поддержали выдвижение кандидатуры, написав

В Мичуринске снова не удалось продать здание бывшего общежития аграрного университета 0 Третий по счёту аукцион по продаже бывшего общежития Мичуринского государственного аграрного университета вновь завершился безрезультатно. Как следует из официальной документации, торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок. Начальная стоимость объекта составляла 23,2