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» » Жильцы дома на Совхозном 1а просят спасти их от антисанитарии

Жильцы дома на Совхозном 1а просят спасти их от антисанитарии

Вчера, 17:07
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Жильцы дома на Совхозном 1а просят спасти их от антисанитарииЖители пятиэтажного дома по адресу переулок Совхозный, 1а оказались в эпицентре коммунального коллапса: в их квартирах уже неделю стоит стойкий запах канализационных стоков, а подвальное помещение затоплено нечистотами. Несмотря на многочисленные обращения в аварийные службы и управляющую компанию, ситуация остаётся без изменений.

Как утверждают жильцы, проблема началась с засора канализационного колодца во дворе. После очередного обращения специалисты РКС оперативно провели прочистку, но уже через двое суток коллектор снова дал сбой — сточные воды вновь хлынули в подвал. Отходы стали поступать даже в квартиры на первом этаже.

На протяжении семи дней пятнадцать семей живут в условиях полной антисанитарии. Запах в подъездах стоит невыносимый, особенно в летнюю жару, которая только ускоряет разложение органических остатков. Люди опасаются вспышек инфекционных заболеваний и требуют немедленного вмешательства коммунальных и городских служб.

В ситуации попытался разобраться депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров. Он подчеркнул, что речь идёт не о единичной аварии, а о хронической проблеме: «Похожие случаи уже происходили на Моршанском шоссе, 38Б и Совхозном, 26. Причины те же — изношенные сети, засоры, слабая работа канализационно-насосной станции, не справляющейся с нагрузкой. Жаркая погода только усугубляет опасность. Жители не должны страдать от бездействия ответственных структур».
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Жильцы дома на Совхозном 1а просят спасти их от антисанитарии

Вчера, 17:07
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Жители пятиэтажного дома по адресу переулок Совхозный, 1а оказались в эпицентре коммунального коллапса: в их квартирах уже неделю стоит стойкий запах канализационных стоков, а подвальное помещение затоплено нечистотами. Несмотря на многочисленные обращения в аварийные службы и управляющую компанию,

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