Жители дома на улице Свободная, 14 пожаловались на бездействие Водоканала при аварии Комментариев: 0



По словам заявителя, вчера в 7:30 утра подвал первого подъезда начал затапливать канализационными водами из-за забитого колодца во дворе дома. «Прошло 12 часов в 19.40 был там опять вода прибывает. Выяснил, что эта проблема уже давно. Почему её никто не поднимает и не решает?» — Сообщил председатель совета дома. В самом Водоканале на звонки жильцов отвечали, что в настоящий момент нет свободных рабочих.



Ранее тот же гражданин от имени жильцов МКД обращался за помощью к главе городской администрации Максиму Косенкову через социальные сети. В своём сообщении он отметил, что за 12 часов после начала аварии ни один специалист так и не появился на объекте.



В дополнительном комментарии Сергей Астахов указал на системный характер проблемы: «Прошло 12 часов с момента аварии, по состоянию на 19.40 — Водоканала нет. Почему никто в городе не поднимает эту проблему с нехваткой кадров в Водоканале или их недобросовестным отношением к работе? Где надзорные органы за Водоканалом? Где депутаты, избранные по району?»



Отметим, что аналогичные жалобы на работу Водоканала поступают и от других пользователей, которые столкнулись с подобными ситуациями, растянувшимися на месяцы. Та же проблема стала причиной сильно затянувшихся работ по реконструкции городского коллектора, сперва на улице Подвойского, затем на Коммунальной и сейчас — на Набережной. Вопрос с нехваткой техники и рабочих поднимался не раз, но принципиальных изменений пока не произошло.



«Ситуация с хроническим дефицитом рабочих рук в ООО "РКС-Тамбов" и неспособностью Водоканала оперативно реагировать на аварийные ситуации давно требует серьёзного разбирательства. Горожане, исправно оплачивающие растущие тарифы на водоснабжение и водоотведение.



Этот случай — не единичный, а системная проблема, вызванная сокращением штата и недостатком финансирования критически важной коммунальной инфраструктуры. Мы видим, что аварийные ситуации не только не уменьшаются, но и ликвидируются с большими задержками, оставляя людей без элементарных условий для жизни.



Городские коммунальные сети требуют не только аварийного реагирования, но и долгосрочного решения проблемы их обслуживания. Если руководство "РКС-Тамбов", которое располагается в Москве не способно навести порядок, значит, необходимо рассмотреть вопрос о смене подходов к управлению этим важнейшим для города предприятием».- считает Артем Александров. К депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёму Александрову обратился председатель совета многоквартирного дома по адресу Свободная, 14 города Тамбова с жалобой на длительное бездействие Водоканала при ликвидации аварийной ситуации.По словам заявителя, вчера в 7:30 утра подвал первого подъезда начал затапливать канализационными водами из-за забитого колодца во дворе дома. «Прошло 12 часов в 19.40 был там опять вода прибывает. Выяснил, что эта проблема уже давно. Почему её никто не поднимает и не решает?» — Сообщил председатель совета дома. В самом Водоканале на звонки жильцов отвечали, что в настоящий момент нет свободных рабочих.Ранее тот же гражданин от имени жильцов МКД обращался за помощью к главе городской администрации Максиму Косенкову через социальные сети. В своём сообщении он отметил, что за 12 часов после начала аварии ни один специалист так и не появился на объекте.В дополнительном комментарии Сергей Астахов указал на системный характер проблемы: «Прошло 12 часов с момента аварии, по состоянию на 19.40 — Водоканала нет. Почему никто в городе не поднимает эту проблему с нехваткой кадров в Водоканале или их недобросовестным отношением к работе? Где надзорные органы за Водоканалом? Где депутаты, избранные по району?»Отметим, что аналогичные жалобы на работу Водоканала поступают и от других пользователей, которые столкнулись с подобными ситуациями, растянувшимися на месяцы. Та же проблема стала причиной сильно затянувшихся работ по реконструкции городского коллектора, сперва на улице Подвойского, затем на Коммунальной и сейчас — на Набережной. Вопрос с нехваткой техники и рабочих поднимался не раз, но принципиальных изменений пока не произошло.- считает Артем Александров.



