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После аварии на водоводе директора водоканала оштрафовали на 500 рублей
Сегодня, 10:18
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Прокуратура Октябрьского района города Тамбова после обращения депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова провела проверку по факту крупной коммунальной аварии на севере города, которая произошла вначале месяца. Напомним, из-за прорыва на водоводе без водоснабжения остались более 60 тысяч человек.
Прокуратура выявила нарушения при ремонте водовода после крупной аварии на севере Тамбова, а именно выявлены нарушения в превышении сроков проведения аварийно-восстановительных работ, перерыва подачи воды.
По мнению депутата - это уже следствие массовых сокращений работников водоканала и нехватки мощностей, техники для оперативной ликвидации аварий.
В отношении директора водоканала было возбуждено административное дело, его оштрафовали на 500 рублей.
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