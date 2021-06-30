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В Тамбове снова десятки тысяч человек остались без воды
Сегодня, 11:17
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Из-за коммунальной аварии на водоводе северная часть города Тамбова снова осталась без воды более 60 тыс. человек. Авария произошла вчера днем, устранить должны были ночью, но до сих пор работы не завершены.
В рамках ремонтных работ на водоводе 600 мм в районе ул. Рылеева, 63 ведется демонтаж поврежденного участка длиной около 10 м. Работы не прекращались и ночью. Полностью завершить ремонт и обеспечить подачу холодной воды планируется в течение сегодняшнего рабочего дня.
В связи с очередной аварией председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился к прокурору Тамбовской области с просьбой организовать прокурорскую проверку по вопросу соблюдения законодательства о водоснабжении в связи с произошедшей аварией на водопроводе в северной части города Тамбова, а также взять вопрос на контроль.
Фото – АО «ТКС»
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