Руководство водоканала обвинило депутата, который поднял проблему в «предвыборном чёсе» Комментариев: 0



Недавно мы уже рассказывали о непрекращающихся работах на коллекторе в северо-восточной части Тамбова, которые продолжаются уже около пяти месяцев, прямо под окнами многоэтажных домов. Жителям района доставляет дискомфорт не только гул спецтехники, но и невыносимый запах нечистот, который распространяется по всему району.



Ксения Валерьевна Абалина, руководитель компании «РКС-Тамбов», так прокомментировала материал о проблеме местных жителей:



«Предположу - что начался предвыборный чёс. Объект проблемный. И как только Александрова А.Р. пригласили на официальное заседание рабочей группы и разъяснили технологию и проблемы - тема «длинной стрелы». Блокнот, собака лает - караван идёт».



При этом в ближайшие несколько лет не предвидится выборов депутатов Тамбовской городской Думы, как и в прочем, депутат Александров в настоящее время не является кандидатом. О каком предвыборном чесе сообщила директор водоканала можно только догадываться. После встречи Артёма Александрова с жильцами домов по улице Подвойского, которые уже не первый месяц страдают от запаха нечистот из-за продолжающегося ремонта коллектора, руководство компании-концессионера высказало свою точку зрения о возникшей проблеме в комментариях под постом в телеграм-канале «Блокнот-Тамбов».Недавно мы уже рассказывали о непрекращающихся работах на коллекторе в северо-восточной части Тамбова, которые продолжаются уже около пяти месяцев, прямо под окнами многоэтажных домов. Жителям района доставляет дискомфорт не только гул спецтехники, но и невыносимый запах нечистот, который распространяется по всему району.Ксения Валерьевна Абалина, руководитель компании «РКС-Тамбов», так прокомментировала материал о проблеме местных жителей:При этом в ближайшие несколько лет не предвидится выборов депутатов Тамбовской городской Думы, как и в прочем, депутат Александров в настоящее время не является кандидатом. О каком предвыборном чесе сообщила директор водоканала можно только догадываться.



