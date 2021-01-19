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Депутаты выступили за создание городского водоканала

Сегодня, 11:53
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Депутаты выступили за создание городского водоканала Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты обсудили заключение концессионного соглашения по воде между городом и «Российскими коммунальными системами» в лице ООО «ККС».

Ранее московские представители на совещании в администрации города заявили, что не собираются пересматривать основные параметры отклоненной концессии, в свою очередь, такая постановка вопроса, не устраивает депутатов.

Члены комитета по ЖКХ считают необходимым проработать альтернативные варианты развития ситуации без участия «РКС» и рекомендовали рассмотреть этот вопрос, как администрации города, так и всему депутатскому корпусу. В частности некоторые депутаты высказали предложение создать ООО с участием города Тамбова, тем самым взять под контроль водоканал.

По мнению председателя комитета по ЖКХ Артем Александрова, если это будет городской водоканал, то мы сможем полностью контролировать процесс, программу выполнения ремонтных работ, город самостоятельно будет назначать руководителя предприятия.

Фото - ПроТамбов
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