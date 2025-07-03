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«Новые люди» выдвинули Елену Семилетову на выборы главы Тамбовской области
Сегодня, 08:15
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4 июля в Тамбове состоялось собрание регионального отделения партии «Новые люди», на котором было принято официальное решение о выдвижении кандидата на предстоящие выборы губернатора Тамбовской области. В мероприятии приняла участие заместитель председателя областной избирательной комиссии Галина Валеева. По итогам обсуждения партия выдвинула на выборы Елену Семилетову.
Елена Семилетова родилась в 1980 году в Тамбове. Она известна в регионе как предприниматель и лауреат всероссийского конкурса «Деловой престиж». Руководимая ею оконная компания активно участвует в социальных проектах, реализуемых на территории области, что сформировало положительный образ кандидата как общественно ориентированного делового лидера.
Таким образом, список претендентов на пост главы региона продолжает расширяться. Ранее свои кандидаты были выдвинуты и другими партиями: от ЛДПР на выборы идёт Олег Морозов, «Единая Россия» поддержала действующего врио губернатора Евгения Первышова, КПРФ традиционно делает ставку на Андрея Жидкова, а «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» будет представлять Павел Плотников.
Выборы главы Тамбовской области обещают стать конкурентными, а участие представителей сразу нескольких парламентских и непарламентских партий добавляет политическому процессу дополнительную интригу.
Фото: Избирательная комиссия Тамбовской области
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