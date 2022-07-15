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Пять кандидатов зарегистрировано на выборы Главы Тамбовской области
Вчера, 09:42
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На очередном заседании избирательной комиссии Тамбовской области были зарегистрированы кандидаты на должность Главы Тамбовской области:
- Егоров Максим Борисович, выдвинут Тамбовским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Жидков Андрей Игоревич, выдвинут «КПРФ»;
- Плотников Павел Владимирович, выдвинут партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тамбовской области;
- Морозов Олег Винарьевич, выдвинут ЛДПР;
- Малинкович Сергей Александрович, 1975 года рождения, выдвинут партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Выборы пройдут в три дня 9-10-11 сентября.
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