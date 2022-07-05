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Пять кандидатов выдвинуты на пост Главы Тамбовской области
5 июля 2022
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В Тамбовской области завершился прием документов на выдвижение кандидатур на пост главы Тамбовской области, выборы состоятся в сентябре текущего года.
Для участия в выборах заявились: врио главы администрации области Максим Егоров («Единая Россия»), депутаты областного парламента Олег Морозов (ЛДПР), Андрей Жидков (КПРФ) и Павел Плотников («Справедливая Россия»), а также кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович.
По мнению экспертов, предстоящие выборы пройдут в «штатном» режиме в первом туре.
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