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«Единая Россия» и КПРФ определились с кандидатами на Главу Тамбовской области

Вчера, 16:32
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«Единая Россия» и КПРФ определились с кандидатами на Главу Тамбовской области В пятницу состоялись партийные конференции «Единой России» и КПРФ, на которых были выдвинуты кандидаты на должность Главы Тамбовской области.

«Единая Россия» выдвинула действующего руководителя региона Максима Егорова, который озвучил программу развития области на пять лет. Основные приоритеты — это сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. Врио главы области остановился на каждом из направлений, а после ответил на вопросы участников встречи.

На внеочередной Конференции Тамбовского областного отделения КПРФ кандидатом на должность Главы Тамбовской области был выдвинут первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Тамбовской областной Думе А.И. Жидков.

Выборы пройдут 11 сентября.
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