|
Коммунисты определились с кандидатами в депутаты Госдумы
Сегодня, 09:04
Комментариев: 0
Версия для печати
На XVIII съезде КПРФ были выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ. Тамбовская область оказалась в партийной группе вместе с Липецкой и Пензенской. Возглавит группу Георгий Камнев (г. Пенза), на третьем месте Андрей Жидков (Тамбов), также входит в группу Артем Александров.
По Тамбовскому одномандатному округу № 177 коммунисты выдвинули депутата Тамбовской областной Думы Андрея Жидкова, по Рассказовскому № 178 — депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова.
Для справки «Единая Россия» выдвинула по 178 округу действующего депутата Госдумы Александра Полякова.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.