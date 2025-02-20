Андрей Жидков снова поборется за пост главы Тамбовской области Комментариев: 0



В ходе обсуждения было единогласно принято решение о выдвижении первого секретаря обкома партии Андрея Жидкова кандидатом на пост главы региона. В общегородском списке кандидатов на выборы в Тамбовскую гордуму ключевые позиции заняли секретарь обкома Лариса Попова, предприниматель Павел Колосницын и первый секретарь обкома ЛКСМ Алина Попова.



Депутат Тамбовской областной Думы Андрей Жидков уже имеет опыт участия в губернаторских выборах. В 2022 году он баллотировался на пост главы региона и набрал 6,77 % голосов избирателей.



Интересной особенностью утверждённого списка в гордуму является включение кандидатов, не имеющих прямого отношения к областному центру. Из троих кандидатов лишь Лариса Попова, согласно информации на сайте партии, представляет Советское районное отделение КПРФ города Тамбова.



Павел Колосницын – предприниматель из Первомайского района, председатель СПК «Возрождение», основная деятельность которого связана с торговлей фруктами и овощами, а также учредитель компании «Метал строй инвест». В открытых источниках информации о его общественной деятельности обнаружить не удалось.



На третьем месте в партийном списке значится Алина Попова, которая состоит на учёте в Кирсановском партийном отделении. Согласно данным ГАС «Выборы», она несколько раз участвовала в местных выборах, на одни из них набрала менее 10%.



Выборы в Тамбовской области обещают быть интересными, а насколько успешным окажется выбор КПРФ, покажет предстоящая избирательная кампания. На сайте Тамбовского областного отделения КПРФ появилась информация о том, что на заседании бюро партии определены кандидаты на выборы Главы Тамбовской области, а также партийная тройка для выборов в Тамбовскую городскую Думу.В ходе обсуждения было единогласно принято решение о выдвижении первого секретаря обкома партии Андрея Жидкова кандидатом на пост главы региона. В общегородском списке кандидатов на выборы в Тамбовскую гордуму ключевые позиции заняли секретарь обкома Лариса Попова, предприниматель Павел Колосницын и первый секретарь обкома ЛКСМ Алина Попова.Депутат Тамбовской областной Думы Андрей Жидков уже имеет опыт участия в губернаторских выборах. В 2022 году он баллотировался на пост главы региона и набрал 6,77 % голосов избирателей.Интересной особенностью утверждённого списка в гордуму является включение кандидатов, не имеющих прямого отношения к областному центру. Из троих кандидатов лишь Лариса Попова, согласно информации на сайте партии, представляет Советское районное отделение КПРФ города Тамбова.Павел Колосницын – предприниматель из Первомайского района, председатель СПК «Возрождение», основная деятельность которого связана с торговлей фруктами и овощами, а также учредитель компании «Метал строй инвест». В открытых источниках информации о его общественной деятельности обнаружить не удалось.На третьем месте в партийном списке значится Алина Попова, которая состоит на учёте в Кирсановском партийном отделении. Согласно данным ГАС «Выборы», она несколько раз участвовала в местных выборах, на одни из них набрала менее 10%.Выборы в Тамбовской области обещают быть интересными, а насколько успешным окажется выбор КПРФ, покажет предстоящая избирательная кампания.



