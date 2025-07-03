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"Новые люди" в Тамбове единогласно выдвинули первую женщину-кандидата в губернаторы области
Вчера, 17:07
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Елена Семилетова получила единогласную поддержку регионального отделения партии на досрочных выборах главы региона.
ТАМБОВ, 4 июля — Региональное отделение партии "Новые люди" в Тамбовской области единогласно выдвинуло кандидатом на должность губернатора региона предпринимателя Елену Семилетову. Решение было принято на общем собрании партийцев тайным голосованием — все десять голосующих поддержали выдвижение кандидатуры, написав "за" в бюллетене.
Елена Семилетова станет первой женщиной в истории Тамбовской области, которая поборется за пост главы региона. 44-летняя предприниматель имеет богатый опыт управления бизнесом и активно участвует в социальных проектах области.
"Елена Вячеславовна — это именно тот новый человек, который нужен Тамбовской области. Успешный предприниматель, с нуля создавший прибыльное дело и при этом не забывающий о социальной ответственности," — прокомментировал решение секретарь регионального отделения Евгений Коркищенко.
Семилетова является лауреатом всероссийского конкурса "Деловой престиж" и входит в число наиболее влиятельных бизнес-леди России. Её компания активно участвует в благотворительности и поддержке малого бизнеса в регионе.
"Мы выдвигаем кандидата, который доказал свою эффективность на практике. Елена Вячеславовна знает, как создавать рабочие места, развивать экономику и решать социальные вопросы. Это именно тот опыт, который необходим региону для прорыва," — отметил председатель регионального отделения Алексей Константинов.
В своей предвыборной программе Семилетова планирует сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса, цифровизации государственных услуг, развитии инфраструктуры и повышении качества жизни жителей области. Особое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов и созданию современных рабочих мест.
"Тамбовская область имеет огромный потенциал, который пока используется не полностью. Нам нужны новые подходы, современные решения и команда профессионалов, которая будет работать на результат," — заявила сама кандидат, принимая выдвижение.
Досрочные выборы губернатора Тамбовской области назначены на 14 сентября 2025 года. Партия "Новые люди" рассчитывает на серьёзную борьбу и готова предложить избирателям альтернативу традиционной политике.
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