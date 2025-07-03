"Новые люди" в Тамбове единогласно выдвинули первую женщину-кандидата в губернаторы области Комментариев: 0 Елена Семилетова получила единогласную поддержку регионального отделения партии на досрочных выборах главы региона.



ТАМБОВ, 4 июля — Региональное отделение партии "Новые люди" в Тамбовской области единогласно выдвинуло кандидатом на должность губернатора региона предпринимателя Елену Семилетову. Решение было принято на общем собрании партийцев тайным голосованием — все десять голосующих поддержали выдвижение кандидатуры, написав "за" в бюллетене.



Елена Семилетова станет первой женщиной в истории Тамбовской области, которая поборется за пост главы региона. 44-летняя предприниматель имеет богатый опыт управления бизнесом и активно участвует в социальных проектах области.



"Елена Вячеславовна — это именно тот новый человек, который нужен Тамбовской области. Успешный предприниматель, с нуля создавший прибыльное дело и при этом не забывающий о социальной ответственности," — прокомментировал решение секретарь регионального отделения Евгений Коркищенко.



Семилетова является лауреатом всероссийского конкурса "Деловой престиж" и входит в число наиболее влиятельных бизнес-леди России. Её компания активно участвует в благотворительности и поддержке малого бизнеса в регионе.



"Мы выдвигаем кандидата, который доказал свою эффективность на практике. Елена Вячеславовна знает, как создавать рабочие места, развивать экономику и решать социальные вопросы. Это именно тот опыт, который необходим региону для прорыва," — отметил председатель регионального отделения Алексей Константинов.



В своей предвыборной программе Семилетова планирует сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса, цифровизации государственных услуг, развитии инфраструктуры и повышении качества жизни жителей области. Особое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов и созданию современных рабочих мест.



"Тамбовская область имеет огромный потенциал, который пока используется не полностью. Нам нужны новые подходы, современные решения и команда профессионалов, которая будет работать на результат," — заявила сама кандидат, принимая выдвижение.



Досрочные выборы губернатора Тамбовской области назначены на 14 сентября 2025 года. Партия "Новые люди" рассчитывает на серьёзную борьбу и готова предложить избирателям альтернативу традиционной политике.















ТАМБОВ, 4 июля — Региональное отделение партии "Новые люди" в Тамбовской области единогласно выдвинуло кандидатом на должность губернатора региона предпринимателя Елену Семилетову. Решение было принято на общем собрании партийцев тайным голосованием — все десять голосующих поддержали выдвижение кандидатуры, написав "за" в бюллетене.Елена Семилетова станет первой женщиной в истории Тамбовской области, которая поборется за пост главы региона. 44-летняя предприниматель имеет богатый опыт управления бизнесом и активно участвует в социальных проектах области.— прокомментировал решение секретарь регионального отделения Евгений Коркищенко.Семилетова является лауреатом всероссийского конкурса "Деловой престиж" и входит в число наиболее влиятельных бизнес-леди России. Её компания активно участвует в благотворительности и поддержке малого бизнеса в регионе.," — отметил председатель регионального отделения Алексей Константинов.В своей предвыборной программе Семилетова планирует сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса, цифровизации государственных услуг, развитии инфраструктуры и повышении качества жизни жителей области. Особое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов и созданию современных рабочих мест.," — заявила сама кандидат, принимая выдвижение.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области назначены на 14 сентября 2025 года. Партия "Новые люди" рассчитывает на серьёзную борьбу и готова предложить избирателям альтернативу традиционной политике.



