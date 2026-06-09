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» » » Прокуратура через суд оспаривает субсидию компании из структуры «Ренна-Холдинга»

Прокуратура через суд оспаривает субсидию компании из структуры «Ренна-Холдинга»

Вчера, 16:10
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Прокуратура Белгородской области добивается признания недействительным соглашения о предоставлении бюджетной субсидии ООО «Советское», входящему в структуру «Ренна-Холдинга». Как сообщает деловое издание «Вердикт», соответствующий иск уже принят к производству Арбитражным судом Белгородской области.

Ответчиками по делу выступают ООО «Советское» и министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. В качестве третьего лица привлечено ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат».

Прокуратура просит признать ничтожным соглашение от 17 марта 2023 года о предоставлении субсидии на поддержку собственного производства молока. Кроме того, надзорное ведомство требует применить последствия недействительности сделки и взыскать с компании проценты за пользование денежными средствами в размере 154,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщало деловое издание «Вердикт», основанием для прокурорской проверки стали публикации тамбовского журналиста, редактора издания «Региональные известия» Александра Лосева. В своих материалах он обращал внимание на структуру собственности получателя субсидии.

По данным расследования, учредителем ООО «Советское» является ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», входящее в структуру АО «Ренна-Холдинг». При этом на момент получения господдержки среди соучредителей холдинга фигурировала зарегистрированная на Кипре компания WEDYFY Limited.

После проверки прокуратура пришла к выводу, что при подаче документов на получение субсидии были представлены недостоверные сведения об отсутствии офшорного участия в структуре капитала организации. Также надзорное ведомство указало на недостаточную проверку документов со стороны регионального министерства сельского хозяйства.

Ранее субсидия уже была возвращена в бюджет в полном объёме, а в адрес министра сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области прокуратура внесла представление.

Предварительное судебное заседание назначено на 4 августа 2026 года.
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