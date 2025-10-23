Прокуратура подтвердила: компания, связанная с «Ренна-Холдингом», получила господдержку незаконно Комментариев: 0



Проверка была проведена после обращения федерального издания «Региональные известия», редакция которого находится в Тамбове. Журналисты направили запрос, выяснив, что ООО «Советское» получило из бюджета 8,19 млн рублей субсидий на поддержку производства молока.



Как установила прокуратура, господдержка была предоставлена с нарушением законодательства. После выявления факта нарушения компания вернула всю сумму в бюджет.



Согласно действующим нормам, получать субсидии из бюджета запрещено организациям, в капитале которых более 25% принадлежит офшорным структурам, напрямую или через цепочку юридических лиц.



По данным «Блокнота Тамбов», учредителем ООО «Советское» является ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», подконтрольный ЗАО «Ренна-Холдинг», которому принадлежит известный бренд «Коровка из Кореновки». При этом, как установлено в финансовых документах, среди собственников холдинга числилась кипрская компания WEDYFY Limited. Таким образом, доля иностранного участия в структуре превышала допустимые законом 25%.



Ранее в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривался иск «Ренна-Холдинга» и связанных с ним предприятий к основателю сетевого издания «Региональные известия» Александру Лосеву. В ходе судебного процесса также подтверждалось, что управление холдингом осуществляла офшорная компания.



В комментарии «Блокноту Тамбов» Александр Лосев отметил:



