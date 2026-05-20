|
В Тамбове обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта
Сегодня, 17:41
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове на площадке «ИТ-парка» прошла конференция «Цифровая трансформация региона: от информационных технологий до искусственного интеллекта», сообщает деловое издание «Вердикт». Участниками встречи стали представители IT-компаний, разработчики, начинающие предприниматели и эксперты в сфере цифровых технологий.
Главной темой конференции стало внедрение искусственного интеллекта в экономику и систему управления. Участники обсуждали реальные кейсы использования ИИ, меры поддержки инновационных проектов, а также развитие цифровой инфраструктуры региона.
Одной из самых обсуждаемых тем стало возможное строительство в Тамбовской области крупных дата-центров. Председатель научно-технического совета технопарка «ИТ-парк Тамбовской области» Сергей Юхачев заявил, что регион находится на пороге создания серьёзной цифровой инфраструктуры.
— По всей видимости, в Тамбовской области будут строиться дата-центры — как федерального, так и регионального уровня. Наша задача — понять, где мы, как бизнес, в искусственном интеллекте и цифровой экономике, — отметил Сергей Юхачев.
Заместитель главы региона Наталия Макаревич подчеркнула, что в Тамбовской области уже есть сильные IT-команды и перспективные разработки, а сам ИТ-парк стал важной площадкой для развития цифровой среды.
На конференции также объявили о создании при Союзе промышленников и предпринимателей Тамбовской области комитета по развитию технологий искусственного интеллекта. Его возглавил Сергей Юхачев. Предполагается, что новая структура станет площадкой для взаимодействия разработчиков, бизнеса и власти.
Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Денис Тарасов отметил, что задача комитета — помочь IT-разработчикам внедрять свои решения в промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и другие отрасли.
Кроме того, участники обсудили кадровые вопросы, развитие IT-образования и поддержку молодых технологических проектов. Организаторы отметили, что конференция стала площадкой для делового общения и обмена практическим опытом.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.