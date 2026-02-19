Искусственный интеллект по-тамбовски: в Державинском обсудили, как технологии меняют регион Комментариев: 0



И.о. декана факультета информационных технологий и экономики Виктор Иванов в обзорном докладе отметил, что роль ИИ в мире стремительно растёт, тогда как в Тамбовской области, по его оценке, системных решений пока нет. Эта формулировка вызвала реакцию зала.



«На самом деле у нас шесть решений, которые уже работают, просто находятся на разных стадиях модерации. Но главное — мы их уже внедрили, они реально функционируют», — заявил заместитель главы региона Николай Федосеенков.



По его словам, искусственный интеллект не вытеснит человека, но «его заменит человек, который умеет с ним работать». Сейчас правительство области формирует команду специалистов по ИИ.



«Задач много, на любой уровень квалификации. Нам нужно, чтобы у нас сформировалась команда, поэтому мы открыты для всех: от серьезных игроков, занимающих ведущие позиции в регионе, до начинающих специалистов. Если вы спрашиваете, волонтёрство это или нет, я готов ответить: нет, это полноценная работа. Любой труд должен быть оплачен», — прокомментировал Федосеенков изданию «Вердикт».



Участники встречи обсуждали внедрение ИИ в работу госслужащих, возможные социальные последствия цифровизации и даже влияние технологий на развитие агломерации — звучало мнение, что со временем Котовск неизбежно станет частью Тамбова. Опасения тоже высказывались: не приведёт ли автоматизация к оттоку населения из сельских территорий?



Одной из самых практичных тем стало применение ИИ в сфере обращения с отходами. Директор IT-компании «Friendly agency» Сергей Шарапа рассказал о проекте цифрового контроля контейнерных площадок.



«Предполагается, что на каждом мусоровозе, на каждой контейнерной площадке будут установлены камеры, данные с которых будут поступать в единую систему и обрабатываться ИИ. То есть, искусственный интеллект будет фиксировать степень наполненности мусорных контейнеров, время, за которое они наполняются, прочие параметры, что позволит более точно наладить вывоз отходов.



Также будут фиксироваться случаи, когда мусоровоз не смог подъехать к площадке в силу объективных причин. Или, например, когда кто-то приехал и вывалил кучу мусора рядом с контейнерами — его можно будет оперативно найти и оштрафовать.



Сейчас у нас есть МВП (от англ. minimum viable product, “минимально жизнеспособный продукт” — тестовая версия с минимальным набором функций, — Прим. ред.), мы его будем показывать потенциальному заказчику», — отметил он.



По словам участников конференции, вопрос внедрения подобных решений обсуждается на уровне первых лиц региона.



Прозвучали и другие примеры цифровых разработок. Директор компании «Нулевое агентство» Александр Кожевников рассказал о создании образовательной платформы, которая уже выходит за пределы области и набирает популярность по всей стране.



Судя по настроению зала, Тамбовская область не собирается наблюдать за цифровой трансформацией со стороны. Вопрос уже не в том, нужен ли искусственный интеллект, а в том, кто и как быстрее научится с ним работать. В ТГУ имени Г.Р. Державина в рамках конференции «Саяпинские чтения» развернулась живая дискуссия о будущем искусственного интеллекта в Тамбовской области. Разговор получился не академическим — с конкретикой, спорами и амбициозными планами.И.о. декана факультета информационных технологий и экономики Виктор Иванов в обзорном докладе отметил, что роль ИИ в мире стремительно растёт, тогда как в Тамбовской области, по его оценке, системных решений пока нет. Эта формулировка вызвала реакцию зала.«На самом деле у нас шесть решений, которые уже работают, просто находятся на разных стадиях модерации. Но главное — мы их уже внедрили, они реально функционируют», — заявил заместитель главы региона Николай Федосеенков.По его словам, искусственный интеллект не вытеснит человека, но «его заменит человек, который умеет с ним работать». Сейчас правительство области формирует команду специалистов по ИИ.«Задач много, на любой уровень квалификации. Нам нужно, чтобы у нас сформировалась команда, поэтому мы открыты для всех: от серьезных игроков, занимающих ведущие позиции в регионе, до начинающих специалистов. Если вы спрашиваете, волонтёрство это или нет, я готов ответить: нет, это полноценная работа. Любой труд должен быть оплачен», — прокомментировал Федосеенков изданию «Вердикт».Участники встречи обсуждали внедрение ИИ в работу госслужащих, возможные социальные последствия цифровизации и даже влияние технологий на развитие агломерации — звучало мнение, что со временем Котовск неизбежно станет частью Тамбова. Опасения тоже высказывались: не приведёт ли автоматизация к оттоку населения из сельских территорий?Одной из самых практичных тем стало применение ИИ в сфере обращения с отходами. Директор IT-компании «Friendly agency» Сергей Шарапа рассказал о проекте цифрового контроля контейнерных площадок.«Предполагается, что на каждом мусоровозе, на каждой контейнерной площадке будут установлены камеры, данные с которых будут поступать в единую систему и обрабатываться ИИ. То есть, искусственный интеллект будет фиксировать степень наполненности мусорных контейнеров, время, за которое они наполняются, прочие параметры, что позволит более точно наладить вывоз отходов.Также будут фиксироваться случаи, когда мусоровоз не смог подъехать к площадке в силу объективных причин. Или, например, когда кто-то приехал и вывалил кучу мусора рядом с контейнерами — его можно будет оперативно найти и оштрафовать.Сейчас у нас есть МВП (от англ. minimum viable product, “минимально жизнеспособный продукт” — тестовая версия с минимальным набором функций, — Прим. ред.), мы его будем показывать потенциальному заказчику», — отметил он.По словам участников конференции, вопрос внедрения подобных решений обсуждается на уровне первых лиц региона.Прозвучали и другие примеры цифровых разработок. Директор компании «Нулевое агентство» Александр Кожевников рассказал о создании образовательной платформы, которая уже выходит за пределы области и набирает популярность по всей стране.Судя по настроению зала, Тамбовская область не собирается наблюдать за цифровой трансформацией со стороны. Вопрос уже не в том, нужен ли искусственный интеллект, а в том, кто и как быстрее научится с ним работать.



