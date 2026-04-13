В Тамбовской области вложат 12 млрд рублей в развитие металлургического предприятия
Вчера, 18:06
Глава региона Евгений Первышов посетил одно из крупных металлургических предприятий Тамбовской области. В ходе визита он ознакомился с производством и планами дальнейшего развития компании.
Как сообщил руководитель региона, в ближайшее время на реализацию инвестиционных проектов предприятия планируется направить около 12 млрд рублей.
Компания, работающая с 2004 года, имеет полный цикл производства — от переработки металла до выпуска готовой продукции. В конце 2025 года здесь запустили новый современный цех по производству профильных труб.
Сейчас предприятие реализует три крупных проекта. Они позволят расширить производство и создать более 800 новых рабочих мест.
Один из проектов планируется разместить в особой экономической зоне. Это поможет наладить выпуск продукции, ранее завозимой из-за рубежа.
Также на предприятии активно работают с молодыми специалистами. Компания участвует в программе «Профессионалитет» и сотрудничает с системой профобразования.
По словам Евгения Первышова, такие примеры показывают эффективное взаимодействие бизнеса и власти и способствуют развитию промышленности региона.
