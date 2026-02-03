Тамбовский «Пигмент» вложит 2 млрд рублей в обновление производства

— Тамбовская область продолжает активно развивать химическую отрасль, а наши предприятия вносят серьёзный вклад в выполнение федеральных целей. В рамках национального проекта «Новые материалы и химия» до 2030 года в регионе реализуется свыше 30 инвестиционных проектов с общим объёмом вложений более 50 млрд рублей, — подчеркнул Евгений Первышов.

Крупнейший химический завод Тамбовской области — АО «Пигмент» — в 2026 году направит на модернизацию и развитие производства 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов. Объём инвестиций вырастет на треть по сравнению с 2025 годом, когда предприятие вложило 1,5 млрд рублей.Средства пойдут на обновление инфраструктуры, внедрение новых технологических линий и расширение ассортимента продукции. В прошлом году завод запустил производство редиспергируемых полимерных порошков для сухих строительных смесей — одного из востребованных направлений строительной химии.По данным предприятия, в 2025 году «Пигмент» произвёл 247 тыс. тонн химической продукции, что на 7% больше, чем годом ранее. Рост показали добавки к бензинам, лакокрасочные материалы, акриловые дисперсии, формальдегидные смолы и оптические отбеливатели. Экспорт вырос на 25% — за рубеж было отгружено 57 тыс. тонн продукции, в том числе в Египет, Израиль, Узбекистан и другие страны.В целом «Пигмент» планирует инвестировать около 8 млрд рублей в расширение мощностей, модернизацию и выпуск новой, в том числе импортозамещающей, продукции — присадок к топливу, акриловых эмульсий и пигментов.