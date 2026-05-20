Максим Жалнин: бизнесу Тамбовской области нужна единая площадка для развития и диалога

— Мы должны объединить всех, кто создает рабочие места и развитие в Тамбовской области, — подчеркнул он.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин заявил о необходимости превратить Союз в реальную площадку для объединения бизнеса региона и обсуждения ключевых экономических вопросов. Об этом он рассказал на ежегодном собрании организации, которой в этом году исполняется 30 лет.По словам Жалнина, Союз уже начал масштабное обновление и должен стать «точкой сборки» для предприятий самых разных сфер — промышленности, сельского хозяйства, логистики, торговли, строительства и сферы услуг.Как отметил председатель Союза, интерес к новому формату работы уже растёт: более 50 предприятий региона подали заявки на вступление в организацию.На собрании также обсуждали основные проблемы бизнеса: кадровый дефицит, высокую нагрузку на предприятия, дорогие кредиты и необходимость расширения рынков сбыта.Отдельно Максим Жалнин остановился на кадровом вопросе, отметив, что предприятия сталкиваются не только с нехваткой специалистов, но и с оттоком молодежи и разрывом между системой образования и потребностями работодателей.В ближайшие годы Союз намерен сосредоточиться на вопросах подготовки кадров, поддержке экспорта, развитии промышленной инфраструктуры и улучшении инвестиционного климата в регионе.